Miguel Casado 31 MAR 2026 - 07:40h.

El brasileño ha compartido un vídeo de su día a día en Brasil

Tuchel niega que Trent Alexander-Arnold no vaya con Inglaterra por su mala relación: "Es una decisión deportiva"

Compartir







Carlo Ancelotti llegó a Brasil el pasado verano para reconciliar a la selección con el Mundial y durante este año ha parecido dejar claro que no cuenta con Neymar. El '10' del Santos, que no viste la elástica nacional desde octubre de 2023, ya alzó la voz cuando se conoció la última relación de jugadores llamados por el italiano, asegurando que lograría 'colarse' en esa lista final.

En un tono mucho más tranquilo y desenfadado, el que fuera jugador del FC Barcelona y del París Saint-Germain ha vuelto a pronunciarse sobre el equipo de su país. Esta vez, mientras veía desde su casa el primer duelo de este parón internacional del mes de marzo ante Francia.

PUEDE INTERESARTE Por qué la grada baja del Nou Mestalla no se construirá hasta 2027

Neymar compartió en su canal de YouTube un vídeo explicando cómo son 48 horas en su día a día. Arropado siempre por sus amigos y familia, el delantero mostraba una vida de ensueño para muchos, pero que, según se queja, no resulta suficiente para él.

Y es que pese a ser famoso y vivir de lo que más le gusta, el fútbol, las quejas del protagonista llegaban por no poder hacer "cosas normales. Tengo los mismos sentimientos que tú, también sufro, siento dolor, me despierto de mal humor, lloro, me siento, soy feliz, normal".

Las palabras de Neymar durante el Brasil - Francia

En el tramo final del vídeo, y después de mostrar como entrena y se cuida en el fisio, Neymar se sienta en el sofá de su casa a ver el partido entre la selección brasileña y Francia. "Espero que los chicos puedan jugar muy bien, porque se acerca el Mundial y todo el mundo tiene que estar en forma", decía ante la cámara.

Tras tantear cómo iría el partido entre los presentes y desvelar que su pronóstico era de "un 3-0", sonó el pitido inicial. Y Ney no contuvo ningún comentario. Dejó elogios para Casemiro. "Juega muy bien", decía sobre el ex del Real Madrid.

También habló del estilo de juego de la canarinha: "Brasil tiene que jugar siempre así, al contraataque". Y no faltaron muestras de la admiración hacia Mbappé después de que anotase un gol, aunque anulado por fuera de juego. "Le cayó en frente de la portería. Ahí nunca falla", decía sobre el que fuera su excompañero en Francia.