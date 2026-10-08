El Bayern de Múnich baraja el nombre de Rui Silva para suplir a Manuel Neuer cuando se retire

Fran Fuentes 08 OCT 2026 - 12:32h.

El conjunto alemán tiene muy claro el perfil que quiere y maneja hasta seis candidatos

Diego Llorente empieza a pensar en su futuro lejos del Betis y la élite: "Es vocacional"

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El Bayern de Múnich trabaja en el recambio de Manuel Neuer, quien se retirará al final de la presente temporada con 41 años. El guardameta alemán cumple así un ciclo en el cuadro muniqués que le llevó a ser campeón de todo, y a ser considerado uno de los mejores porteros del mundo. Sin embargo, toda etapa llega a su fin, y el conjunto alemán, amén de otros movimientos importantes en el mercado, busca una pieza clave, con oficio y veteranía, para competir el puesto con Jonas Urbig. Uno de los que sonó fue Juan Musso, portero del Atlético de Madrid, pero no es el único, ya que la lista es amplia. También suena Rui Silva, exjugador del Real Betis que actualmente milita en el Sporting de Portugal.

Así lo adelanta SkySports en Alemania. De este modo el luso, de 32 años, es uno de los nombres que manejan desde la dirección deportiva del Bayern de Múnich para suplir la baja de Manuel Neuer. La intención principal del club alemán de cara a la próxima temporada es que el titular sea Jonas Urbig, portero de 23 años y 1.89 metros a quien se advierten unas grandes condiciones. Sin embargo, quieren tener un plan de reserva por si la presión de ser titular le pudiera o si, por el contrario, una lesión le privase de la titularidad o frenase en seco su progresión. Para ello, intentan asegurarse a un portero veterano y de rendimiento inmediato.

La lista de veteranos porteros, además de Rui Silva, que baraja el Bayern de Múnich:

De este modo, además del propio Rui Silva o del ya citado Juan Musso, la lista del Bayern de Múnich para reforzar su portería tiene a jugadores como Nick Pope (34 años, Newcastle), Lukas Hrádecký (36 años, AS Mónaco), Frederik Rönnow (34 años, Unión Berlín) o Kevin Trapp (36 años, Paris FC) son otras de las opciones que el conjunto muniqués baraja. El perfil que barajan es claro: veteranía y posibilidad de aceptar un rol de portero suplente, y estar preparado para cuando el equipo lo necesite.

En este sentido, el Betis no pescaría nada en concepto de porcentaje por futura venta, ya que su traspaso se produjo por una cantidad fija más variables por rendimiento, pero sin que el club verdiblanco se guardara ningún tipo de opción a futuro. Ahora, a sus 32 años, Rui Silva podría dar un salto enorme en su carrera en cuanto a nivel del club, aunque a sus 32 años, partir como el teórico portero suplente puede ser un proceso por el que no esté dispuesto a pasar. Habrá que esperar para ver qué le depara el mercado al Bayern de Múnich.