David Torres 19 SEP 2026 - 13:36h.

"Lo importante es tener jugadores que sepan adaptarse a esas distintas posiciones"

Principio de acuerdo con Javier Aguirre para que entrene al Valencia CF

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ValenciaEl Valencia CF ha alcanzado un principio de acuerdo con Javier Aguirre para que sea su entrenador hasta el final de temporada. El inquilino en el banquillo, Óscar Sánchez, que se sentará este domingo en Mestalla, ha comparecido este sábado en sala de prensa y se ha referido de forma tangencial a ese asunto; así como a las posibles necesidades del equipo tras la semana y pico que lleva como técnico che.

Óscar, fiel a su estilo, ha sido cauto, comedido y sincero a la vez y, desde la humildad y la modestia no ha querido entrar en demasiadas disquisiciones sobre el nuevo técnico. "A ver, me parece bastante osado que yo, que vengo del filial, me ponga a hablar de un entrenador con la trayectoria de Aguirre. Yo creo que su trayectoria ya dice lo que es. Por lo tanto, me parece un poco arriesgado por mi parte hablar de él", ha dicho el entrenador murciano que no oculta su admiración por el mexicano.

¿Posibles refuerzos?

El técnico al ser preguntado sobre qué necesidades percibe que tiene este equipo, ya que, por ejemplo, Pepelu, que es centrocampista, está actuando en este equipo como central, ha dado largas. "Bueno, a veces a lo largo de la temporada hay circunstancias de lesiones que hacen que en una misma posición puedas tener más bajas de lo normal. Les pasa a los otros y pasa al resto de equipos. Lo importante es tener jugadores que sepan adaptarse a esas distintas posiciones, los tenemos. Pepelu se está adaptando muy bien ahí, lo está haciendo excelente. Su compromiso con el equipo es tan grande que donde lo pusieras le iba a hacer bien y eso es extensible al resto de la plantilla. Por lo tanto, con lo que tengamos, sacarle el máximo rendimiento", concluyó. ¿Aviso para navegantes?