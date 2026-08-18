Pablo Sánchez 18 AGO 2026 - 10:46h.

El Zaragoza se lanza por un fichaje defensivo con dos candidatos y una clara prioridad

Las pretensiones económicas del mediocentro chocan con la situación del club en Primera RFEF

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El Real Zaragoza aún tiene algunas vías abiertas en el mercado de fichajes y una de ellas tiene que ver con Francho Serrano. El capitán blanquillo está más fuera que dentro del club tras los acontecimientos veraniegos. Lalo Arantegui trasladó la intención de seguir contando con él, pero la llegada de la nueva propiedad y las pretensiones económicas del futbolista alejaron ese acuerdo. Ahora, todo apunta a que el mediocentro dirá adiós más pronto que tarde.

Francho no aceptó la oferta de renovación del Real Zaragoza y, a partir de ahí, el horizonte cambió. La única opción de continuar con el equipo en Primera RFEF consistía en una rebaja de su salario que no aceptó. A partir de ahí, ambas partes buscan un nuevo destino que podría quedar cerrado muy pronto. Tal y como apunta El Periódico de Aragón, el jugador blanquillo contaría, al parecer, con una suculenta oferta desde Portugal.

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De cristalizar, Francho pondría punto y final a toda una etapa como zaragocista. La situación actual que vive el club, con cambio de propiedad incluido, viene cargada de cambios y estos no quedan ahí en un mercado de fichajes bastante movido en las oficinas.

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El siguiente paso del Zaragoza en el mercado

El Zaragoza tiene la plantilla prácticamente cerrada a falta de un par de retoques y uno de ellos llegaría una vez Francho diga adiós al club. Solo su salida activaría el siguiente paso a seguir del conjunto aragonés. Los nombres que se manejan son los de Rubén Iranzo y Álvaro Carrillo.

El primero, jugador del Valencia, solo saldrá si Arnau Martínez aterriza en Mestalla, una operación que el Girona no está por la labor de facilitar si no se abonan los ocho millones de euros de su cláusula. De momento, el cuadro valenciano alcanza los cinco en medio de nuevas negociaciones.

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La opción de Álvaro Carrillo podría ser más factible -se encuentra libre tras terminar contrato con el Huesca- pero menos apetecible entre la dirección deportiva que encabeza Lalo Arantegui.