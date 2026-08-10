Basilio García Sevilla, 10 AGO 2026 - 14:50h.

El exdelantero bético está cerca del Inter de Porto Alegre

El Betis trabaja con paciencia el fichaje del delantero

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El mercado avanza, quedan algo más de tres semanas para que se cierre, y los movimientos son constantes. No tanto en el Real Betis Balompié, muy parado hasta ahora a la espera de que se mueva el árbol, pero sí que hay un hombre relacionado con el club verdiblanco que está a punto de encontrar equipo. Cedric Bakambu está a punto de marcharse a Brasil.

Más de un mes después de dejar de jugar el Mundial con la República Democrática del Congo, el exbético está muy cerca de enrolarse en el Internacional de Porto Alegre, uno de los grandes clásicos del fútbol brasileño, que se encuentra en estos momentos en la zona baja de la Serie A del Campeonato Brasileirao.

En los últimos días ha surgido la información de que Bakambu está cerca de fichar por el Inter. Lo haría percibiendo un salario de 1,2 millones de euros, tal y como afirma Globo Esporte en Brasil, la negociación se encuentra en el punto de que ya se están intercambiando los documentos.

Fabinho habla de Bakambu

Con todo, Fabinho, el director deportivo del club gaucho, reconoció que el congoleño es una de las opciones. “Es verdad que desde que salió Borré, necesitamos ocupar esa vacante, de vez en cuando van saliendo algunos nombres, son jugadores con experiencia, pero todo el mercado conoce a estos jugadores".

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“Estamos siendo creativos, tratando de buscar soluciones, mejorando aún más el equipo dentro de nuestras posibilidades, para que Paulo consiga escalar posiciones, conseguir mejores opciones y eso es lo que hemos hecho. Llegó el portero, llegó Maripan, Caleb, que todavía está en el proceso de adaptación y esperamos, sí, la ventana de fichajes es una ventana larga y dentro de lo que sea posible, de nuestras posibilidades, estamos muy atentos para conseguir hacer las contrataciones que sean posibles", completaba Fabinho sin nombrar a Bakambu, pero hablando de él.