Pablo Sánchez 10 AGO 2026 - 13:55h.

Lío entre Athletic y Osasuna por un canterano rojillo: el contrato que divide a ambos y deberá resolver la RFEF

El director deportivo destaca que el beneficio servirá para paliar otros gastos del club

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El director deportivo de Osasuna, Braulio Vázquez, ha reconocido que el hecho de que el equipo salvara la categoría en la 17ª posición de LALIGA EA SPORTS "afecta a nivel económico" por percibir menos derechos de televisión, pero "no ha afectado a nivel de prestigio", porque sigue "siendo un club apetecible".

Además, ha fijado en la permanencia en la máxima categoría del fútbol español el "principal y absoluto objetivo" de la temporada para Osasuna, al tiempo que ha deseado que "sirva de escarmiento" lo ocurrido en la pasada, cuando "pensar en un objetivo mayor" como jugar alguna competición europea hizo que se desinflase e incluso el equipo llegó a ver cerca el descenso.

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Lo ha dicho en la rueda de prensa de presentación del nuevo delantero osasunista Jonathan Dubasin, donde ha reconocido el interés del club por hacer más contrataciones, especialmente para la defensa, "sobre todo por cuestión numérica", pero ha indicado que hay tiempo, porque los fichajes no son para la primera jornada de la temporada sino para toda ella. "Lo importante es que acertemos", ha indicado.

"Tampoco es muy amplio el movimiento de mercado del resto de los equipos", ha señalado un director deportivo que ha reconocido que la venta de Víctor Muñoz al Liverpool ha sido "tremenda" por el aporte económico que supone, aunque "a nivel deportivo es una baja importante". No obstante también ha sacado cuentas de que el traspaso al club inglés no es limpio, pues a Osasuna aún le quedaba por pagar parte del traspaso desde el Real Madrid y, aunque "es una venta histórica, no todo va al verde" y el beneficio se diluye también en otros gastos del club.

La pretemporada de Osasuna

En cuanto a la evolución del equipo en esta pretemporada ha reconocido que el equipo estuvo "mal" en el último partido, ante el equipo emiratí Al-Ain, por lo que entiende que la afición pueda estar preocupada, "pero estos jugadores van a recuperar su nivel", ha asegurado.

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Respecto a los fichajes, ha reconocido que, para el centro del campo, "es muy difícil que venga gente", al considerarla "una posición bastante reforzada" y en la que sí estudiaron la opción de César Palacios "por el perfil diferente que tenía" más que por la necesidad.

Sobre la cantera de Osasuna, ha valorado la labor de jóvenes como Iñigo Arguibide y Asier Osambela, que "están sumando para el primer equipo", aunque ha dejado la responsabilidad al entrenador Luis Miguel Ramis, pues "la opinión del míster va a ser muy importante" en este terreno.

Asimismo, se ha referido a la salida de Iker Benito, con el que parece cerrada la transferencia a un equipo mexicano, operación que tanto Osasuna como el jugador han entendido como "buena", dado que al parecer el jugador "no se ve cómodo" con la posición de lateral que se necesitaba. De ahí surgió la opción de fichar al lateral derecho del Burgos Alex Lizancos, pero no se llegó a un acuerdo, un freno que Braulio ha desligado de la lesión que este ha sufrido.