David Torres 22 JUL 2026 - 09:09h.

Quiénes son Mayol y Rodrigo Gamón, los dos laterales derechos de Corberán ante la falta de fichajes

Con Foulquier lesionado, el técnico echa mano de dos jugadores del filial

Compartir







ValenciaEl Valencia CF sigue trabajando en Paterna tras realizar el primer stage de la pretemporada 26-27. En esta concentración en Girona, el primer equipo contó con numerosos jugadores de la Academia VCF, entre ellos los dos laterales derechos que Carlos Corberán utilizó en el primer amistoso. Se trata de Aaron Mayol, un pivote fichado del Levante pero que el técnico de Cheste ve como lateral por su potencia. Aarón salió de inicio, después le sustituyó Rodrigo Gamón, un lateral derecho formado en Paterna con carácter ofensivo y más del estilo de los laterales que busca el conjunto de Mestalla. A falta de saber qué sucede con Rubo Iranzo son, de momento, los dos laterales derechos con los que ha contado Corberán. Ellos tienen claro lo que debe hacer.

“Todo niñ@ tiene el sueño de estrenarse con el primer equipo y sentirse futbolista, y qué mejor que hacerlo en un club tan grande como el Valencia CF”, explicaba Aarón Mayol este fin de semana antes de estrenarse como titular en el primer partido de pretemporada del Valencia CF ante el Petro de Luanda.

Rodrigo Gamón: "Tenemos que aprovechar esta oportunidad”

Realizar la pretemporada con el Valencia CF es un paso importante en la trayectoria de un joven jugador de la Academia VCF y que viene dado por el trabajo realizado durante muchos años. Rodrigo Gamón lo sabe. Formado inicialmente en posiciones más ofensivas, el Valencia ha moldeado su evolución hacia el lateral derecho, una reconversión que le ha permitido explotar su velocidad. Formado en Paterna toda su vida, es el estilo de lateral que le gusta a Corberán, ofensivo y con llegada (como es Meunier, por ejemplo).

PUEDE INTERESARTE Kayne Van Oevelen ya es historia, el Valencia CF busca otro Mamardashvili en Europa del Este

Gamón sabe que se la juega y, aunque estará este año en el filial, no oculta que hacer la pretemporada “Es un sueño que, cada uno, desea desde pequeño y hay que trabajar cada día y hay que aprovechar esta oportunidad al 100%”, indica Rodri Gamón, poco antes de debutar con el Valencia esta pretemporada. Él salió después de Mayol.