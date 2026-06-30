David Torres 30 JUN 2026 - 12:45h.

Con 15 años estaba en el filial, con 17 en la selección; a los 13 España ya lo conocía...

¿Quién es Jaume Durá, la nueva joya de la cantera del Valencia CF que ya marca con la Sub 17?

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ValenciaEl Valencia CF ha alcanzado un acuerdo para ejecutar la extensión de la vinculación contractual con el atacante Jaume Durà que continuará su formación en la Academia del Valencia CF (firma dos temporadas más, hasta 2028) y, con ello, el conjunto valencianista se asegura la continuidad de un mediocentro ofensivo, que puede jugar por la izquierda y cuyo ascenso a la élite está siendo más precoz que Ferran Torres o Kang In Lee. Durà estaba en el radar del City y el conjunto de Mestalla no podía dejar escapar a un atacante que promete dar muchas tardes de gloria al club. El plan con la Academia sigue.

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¿Quién es Jaume Durà?

El de Palomar se incorporó a la Academia VCF en el 2018, con diez años de edad. Desde entonces, ha crecido ayudando a sus equipos a ganar títulos, los dos últimos con el VCF Juvenil A en División de Honor, además de ser un habitual en las convocatorias de las categorías inferiores de la Selección Española. A los 16 años ya había firmado su primer contrato profesional y el Manchester City lo seguía de cerca.

"Soy Un futbolista atrevido, que me gusta demostrar lo que soy con una visión de juego muy buena, con una llegada a área y me gusta mucho meter goles y si también doy asistencias, mucho mejor", decía tras firmar su contrato

"Tanto el club como yo vamos en la misma dirección y estamos muy contentos, entonces a seguir todo lo que se pueda y a demostrar, que para eso estoy aquí", sigue.

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La pasada temporada 25-26, estando todavía en edad juvenil, disputó 20 partidos con el VCF Mestalla en el Grupo III de Segunda RFEF, siendo titular en 8 de ellos, anotando dos goles y siendo más protagonista en un filial con el que debutó con 15 años. Es, de hecho, una ascensión a la élite nunca vista hace años en Mestalla. Ni Kang In Lee o Ferran Torres subieron tan rápido como él. Es, además, un habitual de la selección española.

Con 13 años, España supo de él

Pero el nombre de Jaume Durà no es ajeno al valencianismo ni al fútbol español. No en vano, hace cuatro años ya destacó en LaLiga Promises. El canterano anotó cinco dianas en los cuatro partidos disputados y dejó una sensación de ser un crack que está por venir y que ha confirmado con el paso de las temporadas.