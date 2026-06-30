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Ya es oficial: Ansu Fati deja el FC Barcelona. Y esta vez, de forma definitiva. El cuadro azulgrana ha confirmado este martes el traspaso del delantero al AS Mónaco, que ha ejercido su opción de compra tras la cesión de la pasada temporada. Eso sí, en el Camp Nou se guardan una doble cláusula para tener 'controlado' al internacional español.

"El FC Barcelona y el AS Mónaco han llegado a un acuerdo para el traspaso de Ansu Fati. El delantero, de 23 años, pone punto final a su etapa como azulgrana tras haber disputado un total de 123 partidos oficiales con el primer equipo, en los que ha anotado 29 goles. El Club se reserva un porcentaje de una futura venta", ha informado la entidad.

Hace unos días, el diario Marca ya advertía que el Barça se guardaría dos ases en la manga por Ansu. Por un lado, ese porcentaje de una futura venta que ha confirmado el propio club. Por otro, un derecho de tanteo sobre el propio futbolista, por lo que la entidad catalana tendría la opción de mejorar cualquier oferta que reciba el Mónaco para repescar al atacante.

Cuánto paga el Mónaco por Ansu Fati

El Mónaco ha pagado cerca de 11 millones de euros por el traspaso de Ansu, que tuvo una irrupción estelar en el Barcelona pero cuya carrera se vio frenada por varias lesiones importantes. En 2024 se marchó cedido al Brighton y en 2025, al principado monegasco, donde ha firmado 12 goles durante el pasado ejercicio. De hecho, el atacante llegó a estar en la lista de posibles sorpresas de Luis de la Fuente para la convocatoria del Mundial 2026 y su padre acabó bastante enfadado ante su ausencia definitiva.

Ansu, que ahora tiene 23 años, llegó a tener un valor de mercado de 80 millones de euros hace seis años, cuando apenas acababa de cumplir la mayoría de edad y antes de que llegaran las lesiones que frenaron por completo su carrera.