Celia Pérez 22 JUN 2026 - 15:44h.

El meta alicantino pone rumbo al fútbol grupo

Las condiciones del FC Barcelona a Iñaki Peña ante una irremediable salida

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El Barça sigue muy pendiente del mercado de fichajes. Tras la llegada de Anthony Gordon procedente del Newcastle, Deco sigue trabajando con el fichaje de Julián Álvarez marcado en rojo y muy pendiente de otros nombres como Jan Virgili, pero a su vez sin quitar el ojo a una operación salida donde Raphinha se podría marchar a Arabia Saudí y donde Iñaki Peña ya ha encontrado una solución a su situación.

Después de una temporada cedido en el Elche y sin opciones de hacerse un hueco en los planes de Hansi Flick, el guardameta alicantino buscaba una salida del conjunto culé y la ha encontrado en Grecia. Según cuenta el diario Sport, Iñaki Peña lo tiene prácticamente todo cerrado para desembarcar en el Panathinaikos. Tan solo falta pasar el respectivo reconocimiento médico para dar lugar a la firma de un contrato para las tres próxima temporadas, más la opción de una cuarta.

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En cuanto a cifras, el alicantino cierra su salida del Barça dejando tres millones de euros en las arcas culés. De esta forma, su salida deja un hueco importante dentro de la restructuración de la portería azulgrana. Con Joan García como apuesta para la titularidad y Wojciech Szczęsny destinado a ocupar el papel de segundo guardameta, la salida del alicantino se consideraba clave dentro de la planificación deportiva.

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Una vez cerrado este movimiento, la dirección deportiva centrará todos sus esfuerzos en encontrar una solución al caso de Marc-André ter Stegen, el otro gran asunto pendiente bajo los palos. El Barcelona trata de buscarle una salida al alemán, aunque no será fácil. Entre otras cosas, el principal problema es el económico. Ter Stegen cobra más de 16 millones de euros brutos por temporada, una cifra difícil de asumir por el club blaugrana, y que provoca también la complejidad de encontrarle salida.