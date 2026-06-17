Basilio García Sevilla, 17 JUN 2026 - 09:43h.

El Villarreal no dejará salir gratis a Diego Conde y la operación por Odysseas es compleja

Diego Conde y el Sevilla se valoran mutuamente

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El Sevilla FC no tiene porteros del primer equipo en nómina de cara al inicio de la pretemporada. Luis García Plaza solo cuenta en estos momentos con Alberto Flores, el guardameta de la cantera que suele trabajar con el primer equipo pero que ha ido alternando suplencias en LALIGA EA SPORTS con partidos con el Sevilla Atlético.

Orjan Nyland -que debutó en la madrugada de este miércoles en el Mundial- acaba contrato el 30 de junio y ese mismo día Odysseas Vlachodimos regresa al Newcastle tras terminar su periodo de cesión. Con este panorama, a José Ignacio Navarro no le queda otra que mover ficha, y pronto, para darle al técnico madrileño un portero de garantías… o, al menos, un portero más.

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La prioridad es el regreso del griego a Nervión, pero la operación es muy complicada y esta vez no solo cuenta la voluntad del jugador de volver a defender la meta sevillista. El Newcastle se gastó un dineral en él -24 millones de euros- para que no jugara casi nunca, y después de su buena temporada en España querría hacer caja con un traspaso. El Sevilla no puede afrontarlo, y tampoco asumir la ficha del Odysseas, así que las únicas opciones son un traspaso a coste cero -o muy bajo- y una reducción del salario para adaptarlo a la realidad económica del club, o repetir la fórmula de la recién finalizada temporada, muy ventajosa.

Lo que piden por Diego Conde

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El otro portero que tiene Navarro en la recámara es Diego Conde. No juega en el Villarreal, tiene a dos porteros por delante, pero el club castellonense no piensa ni en una cesión ni en dejarle salir libre. Le costó cuatro millones de euros hace dos años, cuando le fichó procedente del CD Leganés, y querría recuperar parte de la inversión por un jugador que tiene contrato hasta 2029.

Así, el precio de salida es de dos millones de euros, que podría reducirse quizás un poco si se es sagaz en la negociación. Con todo, se sale de los parámetros con los que está fichando el Sevilla, que apuesta por jugadores libres como se ha demostrado en las últimas semanas. Además, aunque ve con muy buenos ojos la opción sevillista, la prioridad de Diego Conde es jugar, y no querría venir a Nervión para ser suplente de Odysseas, por lo que una operación depende de la otra. Y para el inicio de la pretemporada quedan dos semanas.