El Barcelona se impacienta con Bastoni, Deco marca los plazos y activa otras vías en España e Italia

Fran Fuentes 05 MAY 2026 - 17:47h.

El central italiano no es el único al que el director deportivo tiene monitorizado

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Alessandro Bastoni es la opción predilecta del FC Barcelona para reforzar la defensa. El central zurdo del Inter de Milán ha ganado el Scudetto con el conjunto nerazzurro, y el club trabaja en su incorporación desde hace meses. Sin embargo, ahora el jugador italiano no tiene claro que lo mejor para él sea marcharse del conjunto interista para buscar una nueva aventura fuera de la Serie A. Es por eso que la dirección deportiva, con Deco a la cabeza, explora otras vías para incorporar a un central y elevar el nivel competitivo del equipo.

Según informa el diario SPORT, las recientes dudas de Bastoni sorprenden en el FC Barcelona. Y es que el club tenía ya un acuerdo casi cerrado con el jugador para las próximas cinco temporadas. La única razón por la que aún no se ha acelerado la negociación con el Inter es que querían cerrar la consecución del título, algo que ya han logrado. Ahora, el FC Barcelona prepara una oferta económica importante, aunque tienen la mosca detrás de la oreja.

Y es que en el club azulgrana tienen muy claras las cifras de la operación, que, bajo ningún concepto, superarían los 60 millones de euros. En este sentido, dudan de que el cuadro interista solicite ahora un precio al alza cuando más o menos ya estaban todas las cartas sobre la mesa. Es por eso que Deco se marca los plazos, queriendo tener cerrado el fichaje del central en este mes de mayo.

Deco baraja alternativas a Alessandro Bastoni en el mercado de fichajes

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Es por eso que el FC Barcelona peina el mercado en busca de otras alternativas por si la incorporación del italiano finalmente se cae. Conforme van pasando las semanas hemos ido contando algún nombre, como el interés en Jon Martín, por el que la Real Sociedad se ha cerrado en banda. Sin embargo, no es el único. En este sentido, 'La Gazzetta dello Sport' lanza el nombre de Evan Ndicka, central costamarfileño de 26 años que juega en la AS Roma cuyo valor de mercado es de 35 millones de euros, según Transfermarkt. Del mismo modo, hace semanas, SPORT dio el nombre de John Lucumí, internacional colombiano de 27 años que juega en el Bologna, con un valor de 25 'kilos'. El mismo medio informó de que Cristian 'Cuti' Romero, argentino de 27 años del Tottenham, también está en la agenda. Y, por último, Marcos Senesi, quien sigue en la agenda pese a que todo apunta a que seguirá en la Premier League.

De este modo, Deco tiene bien cubiertas las espaldas por si lo de Alessandro Bastoni, quien sigue siendo la prioridad absoluta, termina por romperse. Opciones hay muchas, y el FC Barcelona tiene muy claro el perfil.