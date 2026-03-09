Pepe Jiménez Sevilla, 09 MAR 2026 - 22:59h.

Manu Fajardo promete fichajes para el Betis con una condición: "Hay que tener personalidad"

El Karouani fue relacionado hace meses con el Betis

Son algunos meses los que aún restan para el inicio del mercado de verano, pero en la dirección deportiva del Betis no se detienen. El equipo de Manu Fajardo trabaja día a día en busca de posibilidades que permitan reforzar el plantel verdiblanco y hace meses se tanteó la figura de El Karouani, lateral diestro que ahora apunta al Al Qadsiah.

Tal y como contábamos hace meses, el Betis se interesó por la contratación del lateral zurdo del Utrecht que finaliza contrato este próximo mes de junio, situación que llegó incluso a una rueda de prensa de Sofyan Amrabat en la que el mediocampista le defendió como posible fichaje verdiblanco.

Tal era el run run existente que incluso, desde Turquía, señalaron a Sofyan Amrabat como culpable de que el lateral marroquí no llegase al Fenerbahce y se acercase al Betis, situación que ahora parece quedar en nada.

Porque según cuenta el periodista francés Santi Aouna, el lateral zurdo del Utrecht se ha decidido por el l Qadsiah, conjunto saudí que cuenta en sus filas con futbolistas como Gastón Álvarez, Nacho Fernández, Otávio o el ex de la Serie A Mateo Retegui, por el que pagaron más de 60 millones.

A pesar de que el proyecto deportivo no parece ser tan interesante como el de un Betis en pleno crecimiento, el factor económico podría haber sido determinante para que el prometedor lateral zurdo marroquí abandone Europa a sus 25 años para arrancar una nueva etapa lejos de Holanda.

Cabe recordar que El Karouani visitó La Cartuja el pasado mes de noviembre para disputar uno de los 40 partidos que ha jugado este curso con el Utrecht, sumando tres goles y 16 asistencias en todos ellos.

La oportunidad parece que se escapa, pero en el Betis ya trabajan desde hace semanas en la búsqueda de un nuevo hombre que refuerce la banda izquierda, una de las posiciones que más ha sufrido esta temporada.