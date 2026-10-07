María Trigo 07 OCT 2026 - 11:04h.

La política del PSOE valora las Elecciones Generales hablando del Betis

La agenda deportiva el día de las Elecciones Generales

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La convocatoria de unas nueva Elecciones Generales han causado un gran impacto. Los frentes abiertos son muchos y las opiniones sobre todo lo que está pasando más aún. Susana Díaz, expresidenta de la Junta de Andalucía y actual Senadora del Partido Socialista, dejó una curiosa reflexión. Y es que no dudó en comparar la afinidad y sentimiento de pertenencia que tiene un aficionado al fútbol con la que siente ella con su partido político.

Todo viene porque en el programa de Mediaset 'En boca de todos', como se puede ver en el vídeo superior, manifestó una defensa a ultranza de Pedro Sánchez, con el que ha tenido sus más y sus menos estos años, pues al fin y al cabo una batalla con él hizo que terminara saliendo del primer plano del PSOE. En el espacio televisimo de Mediaset no dudó, como decimos, en dejar clara su postura: "No concuerdo con él en muchas cosas, pero es el mejor candidato para el PSOE".

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Susana Díaz y su comparativa entre Pellegrini y Sánchez

Tal afirmación después de todo lo que pasó propició que en Espejo Público la cuestionaran sobre cuál era el motivo por el qu emostraba esa gran lealtad cuando otros compañeros de partido no han dudado en manifestar que no volverán a votar a Pedro Sánchez o incluso que votarán en blanco.

Lejos de todo ello, Susana Díaz se reafirmó en sus palabras y dejó una comparativa muy futbolera: "Yo voy a votar al PSOE porque soy del PSOE. De hecho, lo haré al margen de quien encabece la candidatura. Esto es como que soy del Betis y, aunque no me guste una decisión que tome Pellegrini, quiero que gane el Betis. Pues igual, yo quiero que gane al margen de quien en cada momento esté al frente de la organización".

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Una familia muy futbolera

En noviembre de 2018, cuando Susana Díaz aún era presidenta de la Junta de Andalucía, atendió a ElDesmarque para demostrar que le encanta el fútbol, que no ocultaba sus sentimientos hacía el Betis, pero también para explicar su apoyo a todos los equipos andaluces, incluído el Sevilla, revelando bromas al actual Rey de España (Felipe VI). Además, como se puede ver en el siguiente vídeo, también habló de la rivalidad que hay en su casa por el Sevilla FC y el Real Betis.