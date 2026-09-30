Tito González Madrid, 30 SEP 2026 - 12:47h.

Un problema con la aplicación donde estaban las entradas les dejó fuera del estadio

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Daniel López y Cintia López de Sonora (México), viajaron desde Estados Unidos hasta Sevilla con una única intención: ver en directo a la Selección Española en el Sánchez-Pizjuán. Habían comprado las entradas una semana antes y pagaron alrededor de 120 euros por cada una, pero un problema con la aplicación les impidió acceder al estadio. El matrimonio se quedó fuera pese a haber cruzado el Atlántico exclusivamente para acudir al partido y no pudieron disfrutar de la goleada de La Roja y de la exhibición de Lamine Yamal.

Un viaje de 11 horas desde Estados Unidos para quedarse fuera del estadio

La pareja explicó su situación para ElDesmarque. “No pudimos entrar porque la aplicación hubo un error, no sé qué pasó", confesó Daniel. Primero volaron desde Estados Unidos hasta Madrid, en un trayecto de unas once horas, y posteriormente se desplazaron desde Madrid hasta Sevilla. Todo para cumplir un sueño que habían preparado con antelación y que terminó de forma muy diferente a la esperada.

“Hace una semana los compramos y por algún motivo no pudimos. Nos costó aproximadamente 120 euros cada uno. Lo voy a tratar de recuperar. Para eso vinimos solamente desde México, a ver a la Selección”, explicaron. Era la primera vez que Daniel y Cintia que acudían a un partido de España y la imposibilidad de entrar al Sánchez-Pizjuán supuso una decepción, aunque ambos intentaron quedarse con la parte positiva de la experiencia. "Estamos contentos de estar acá”, dijo Daniel.

“Ha sido un poco de decepción, pero a la vez alegría de estar aquí y mirar la gente, sus sonrisas y la calidad de ambiente que hay”, señaló Cintia. La estancia del matrimonio en España, además, no había terminado. Tenían previsto regresar a México durante el fin de semana y ahora van a intentar acudir a otro encuentro de la Selección para compensar el mal trago. “Vamos a tratar de ir a otro juego de España”, explicaron.

La pareja también dejó una curiosa reflexión sobre su vínculo con la selección de su país y con La Roja. “España es el número uno ahora. Todo el tiempo vamos a México y luego a España, pero si está México-España, pues se parte el corazón”, confesaron.