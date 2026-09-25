Mauro Icardi se queda sin carnet de conducir hasta 2099 por dos motivos surrealistas

Redacción ElDesmarque Madrid, 25 SEP 2026 - 11:36h.

El futbolista argentino ha contestado al Ministerio de Transporte de Buenos Aires a través de X

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Mauro Icardi se ha visto envuelto en otra polémica fuera de los terrenos de juego después de que un vídeo publicado por su pareja, la actriz Eugenia ‘La China’ Suárez, mostrara al futbolista conduciendo por Buenos Aires mientras ella sacaba buena parte del cuerpo por la ventanilla del vehículo. El permiso de conducir del argentino llevaba caducado desde 2019 y el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires ha anunciado su inhabilitación preventiva.

Mauro Icardi tenía el permiso de conducir caducado

El organismo argentino ha difundido a través de sus redes sociales el expediente correspondiente al exdelantero del Galatasaray, en el que consta la retirada preventiva de su licencia. La medida se ha tomado después de que las imágenes permitieran identificar al futbolista al volante pese a no disponer de un permiso vigente.

La resolución establece que Icardi queda inhabilitado para conducir hasta 2099, una fecha especialmente llamativa que, de mantenerse, supondría que no podría volver a obtener una licencia hasta que tuviera 105 años. El Ministerio de Transporte explicó que, antes de solicitar un nuevo permiso, el futbolista tendrá que someterse a una evaluación para determinar su aptitud para conducir.

Además, en el vídeo se observa que mientras Icardi circulaba con el vehículo, su pareja está sin el cinturón de seguridad y sacando una parte importante de su cuerpo por la ventanilla del asiento del copiloto.

Mauro Icardi responde al Ministerio de Transporte: "Ocúpense de arreglar las calles"

La decisión de las autoridades no ha sentado bien al futbolista argentino. Icardi respondió públicamente al organismo y cuestionó la actuación del Ministerio, al considerar que existe un interés por obtener repercusión mediática con el caso. "Me parece raro que hasta el ministerio de transporte se me cuelgue de las pelotas para tener un poquito de repercusión en los medios. Ocúpense de arreglar las calles para poder tener una mejor circulación en nuestro país en vez de andar twitteando y rascándose las bolas", dijo.

El delantero continúa sin equipo después de cerrar su etapa en el Galatasaray donde disputó cuatro temporadas (134 partidos) y dejó 77 goles y 25 asistencias. Ahora, mientras busca un nuevo destino para continuar su carrera profesional, el argentino afronta una sanción que le impedirá conducir legalmente durante las próximas décadas si no supera antes el proceso establecido por las autoridades.