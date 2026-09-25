Expulsan a un jugador de Israel por celebrar un gol imitando un disparo

Redacción ElDesmarque Madrid, 25 SEP 2026 - 11:02h.

El delantero israelí empató el partido ante Austria, pero una celebración junto al banderín terminó dejándole fuera del encuentro

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Saied Abu Farchi pasó de héroe a expulsado en apenas unos segundos durante el Austria-Israel de la Nations League. El delantero israelí marcó el tanto del empate al comienzo de la segunda parte, pero su celebración junto al banderín de córner terminó con una segunda tarjeta amarilla y dejó a su selección con diez jugadores. El gesto fue interpretado como una simulación de un disparo con un arma, aunque también cabe la posibilidad de que se trate de un golpe de billar.

Del empate a la expulsión en cuestión de segundos

El encuentro, disputado en el Raiffeisen Arena de Linz, había llegado al descanso con ventaja para Austria después de que Romano Schmid transformara un penalti. Israel reaccionó tras el paso por los vestuarios y encontró el empate en el minuto 55 gracias a Abu Farchi. El delantero, de 20 años, corrió entonces hacia el banderín de córner para celebrar su tanto. Lo separó del suelo, apoyó una rodilla sobre el césped y colocó el mástil sobre su mano antes de realizar un movimiento que el árbitro Georgi Kabakov interpretó como una celebración simulando un disparo.

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El problema para el joven israelí era que ya había visto una tarjeta amarilla apenas cuatro minutos antes. Kabakov no dudó y le mostró la segunda amonestación, seguida de la correspondiente roja. Israel se quedó así con diez futbolistas cuando acababa de igualar el partido.

Edinson Cavani fue expulsado por algo similar en 2014

La acción ha generado debate por la interpretación de la celebración. Las imágenes permiten identificar claramente el movimiento con el banderín, pero no existe una explicación pública del futbolista que permita determinar con certeza qué pretendía representar. En cualquier caso, el colegiado entendió que el gesto merecía amonestación y, al tener ya una tarjeta, expulsión.

No es la primera vez que una celebración relacionada con un arma termina teniendo consecuencias disciplinarias. En 2014, Edinson Cavani fue expulsado en un Lens-PSG después de celebrar un gol simulando disparar con un rifle. El uruguayo recibió primero la amarilla por el gesto y posteriormente vio la roja tras protestar al árbitro.

En el partido de ayer, la expulsión de Abu Farchi terminó teniendo además un peso importante en el desenlace. Austria aprovechó la superioridad numérica en los minutos finales y volvió a ponerse por delante en el 90 gracias a Phillipp Mwene. Ya en el descuento, Saša Kalajdžić marcó el definitivo 3-1.