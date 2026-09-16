Redacción ElDesmarque Madrid, 16 SEP 2026 - 10:50h.

El futbolista inglés se ha declarado culpable de varios cargos tras el incidente ocurrido en una autopista de Hampshire

Javier Tebas condiciona la presencia de España en el Mundial 2030 a la final en Marruecos y a Infantino: "Sería una vergüenza"

Compartir







Las imágenes de la cámara corporal de la policía han sacado a la luz nuevos detalles de la detención de Raheem Sterling tras el accidente que sufrió con su Lamborghini Urus en una autopista de Hampshire. El futbolista fue arrestado después de ser sorprendido conduciendo de forma peligrosa mientras consumía óxido nitroso, conocido como gas de la risa o ‘hippy crack’. Sterling, de 31 años, 82 veces internacional con Inglaterra y exjugador de Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal y Feyenoord, entre otros, se ha declarado culpable de conducción peligrosa, posesión de óxido nitroso para inhalación y de no proporcionar una muestra de aliento. El consumo de esta sustancia está prohibido en Inglaterra desde 2023.

Raheem Sterling fue detenido con un globo de gas de la risa y seis cartuchos en el coche

El incidente tuvo lugar cerca del enlace de Minley, en la M3. Una conductora que circulaba por la zona alertó a la policía después de observar la conducción del Lamborghini. Según explicó posteriormente, al mirar hacia el vehículo reconoció a Sterling al volante y vio que sostenía un globo frente a la cara. Por su tamaño, llegó incluso a pensar inicialmente que se trataba de un airbag.

Las imágenes difundidas de la cámara corporal del agente que detuvo al futbolista muestran que Sterling tenía en el regazo seis cartuchos de óxido nitroso y un globo desinflado. Tras abrir la puerta, el policías, después de pedirle que apartara los objetos, le pregunta quién conducía en el momento del accidente. El jugador no respondió. En ese momento, el jugador recibe la orden de salir del vehículo y, una vez en el arcén, vuelven a preguntarle por sus datos personales. Es en ese momento cuando se escucha al policía decirle: “Deje el teléfono, déjese de juegos. No se tense”.

El estado de Raheem Sterling tras el accidente y su detención

El jugador presentaba dificultades para completar algunas de las pruebas básicas que se le solicitaron en comisaría, entre ellas tocarse la nariz con un dedo o caminar colocando un pie delante del otro. Simon Jones, abogado, explicó que Sterling estaba “callado, retraído y aletargado”, aunque también inquieto y en movimiento constante.

Según su descripción, tenía los párpados caídos, un signo compatible con fatiga o intoxicación, y aseguraba tener mucho frío pese a que aquel día las temperaturas alcanzaban los 33 grados. Este caso vuelve a poner de actualidad el consumo de óxido nitroso en el fútbol y, además, Sterling ha reconocido durante el procedimiento que tiene una adicción a esta sustancia.