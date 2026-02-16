El delantero, recién llegado desde el Chelsea, no puede entrenar en Países Bajos

Raheem Sterling acaba de llegar al Feyenoord y ya se ha convertido en noticia. Y no precisamente por sus goles, pues todavía no ha podido debutar... ni entrenar. Su mera presencia ha obligado al equipo neerlandés a mudarse a una ciudad de Bélgica para que el delantero pueda trabajar con el resto de compañeros, ya que todavía no tiene permiso de trabajo.

A la espera de recibir el permiso, Robin Van Persie, técnico del Feyenoord, ha decidido trasladar los entrenamientos de su equipo a una ciudad belga, cerca de la frontera con Holanda. Según explica, será una pequeña concentración de dos días en la que aprovecharán para unir el grupo.

"Nos vamos al extranjero por un día y medio o dos. No será tan lejos, porque no vamos a México. Vamos alllí a entrenar y una de las razones es que Sterling pueda participar. También es una gran oportunidad para trabajar en nuestra cultura de equipo y conversar entre nosotros", declaró Van Persie en sala de prensa.

Curiosamente, el técnico ha desvelado que ya lo hizo "hace tres años para la final de Copa". Aunque en aquel caso, la concentración fue en España. "Fue en Marbella y lo disfruté. Vamos a repetirlo ahora. Es una combinación, lo hacemos por Stegling pero también por los demás procesos", explicó.

El delantero firmó por el Feyenoord el pasado 13 de febrero tras rescindir su contrato con el Chelsea a finales de enero. No había jugado ni un solo partido con el cuadro inglés, por lo que necesita trabajar a nivel físico para ponerse al ritmo de sus nuevos compañeros. Este domingo, ante el Go Ahead Eagles, vio el partido desde la grada del Feyenoord Stadium, aún sin posibilidad de jugar a la espera de obtener el permiso de trabajo.

Esta decisión de trasladarse a generado cierta polémica en el país. "No me parece justo, es eludir la ley", apuntan algunos medios del país.