Huijsen y Antonio Banderas, protagonistas en el palco de La Rosaleda en un partido clave

eldesmarque.com 25 MAY 2026 - 08:29h.

Ambos no se quisieron perder la cita ante el Racing de Santander

Qué hay en juego en la última jornada de LALIGA HYPERMOTION: play off y descenso

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La Rosaleda se vistió de gala este domingo para vivir una 'final', la de su equipo ante el Racing de Santander para certificar un puesto en los playoffs de ascenso a Primera división. Pese a que el Málaga no pudo lograrlo tras el empate ante el cuadro cántabro, y que tendrá que seguir esperando hasta la última jornada, fue un partido especial al que no quiso falta protagonistas como Antonio Banderas y Dean Huijsen.

Nadie quiso perderse la cita clave para los de Juanfran Funes y, tal y como captaron las cámaras de DAZN, en el palco blanquiazul se pudo ver a ambos disfrutando del partido. Tras haber dado por finalizada la temporada con el Real Madrid y a las puertas del Mundial, el central ha aprovechado este domingo para estar junto a los suyos y a la vez poder disfrutar del partido importantísimo del Málaga en casa. Al igual que el actor, que aprovechó para poder seguir de cerca el partido desde el palco.

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Fue en un partido en el que Málaga y Racing empataron a un gol con ocasiones para los dos equipos, en el que solo acertaron David Larrubia y Andrés Martín, y en el que el conjunto blanquiazul desaprovechó la opción de clasificarse para la fase de ascenso, que tendrá que certificar en la última jornada contra el descendido Zaragoza a domicilio.

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El equipo malagueño, con mucho en juego, salió muy entonado, corriendo por las bandas con David Larrubia y Joaquín Muñoz, que buscaban los centros al área para intentar la definición del delantero Carlos Ruiz Chupete.

No habían transcurrido ni cinco minutos cuando una acción personal dentro del área pequeña de Larrubia, con asistencia de Carlos Dotor, le sirvió para definir perfectamente batiendo al guardameta Jokin Ezkieta. Y no fue hasta el 70' cuando llegó el empate en una falta ensayada, en la que Vicente le dejó el balón a Andrés y éste, con un disparo fuerte, batió a Alfonso Herrero en el minuto 70.