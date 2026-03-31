David Navarro responde a Álex Gomes, a la afición y al vestuario del Zaragoza: "Si juega o no"

Ángel Cotán 31 MAR 2026 - 13:06h.

El técnico pasó revista antes de medirse al Leganés

El Big Data predice el final de LALIGA Hypermotion tras la jornada 32: el ascenso se divide y el Zaragoza remonta

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ZaragozaDavid Navarro está dispuesto a pelear hasta el final por la salvación del Real Zaragoza. Tras conseguir un importante nueve de doce puntos posibles, el conjunto blanquillo afronta con ganas su visita a Butarque correspondiente a la jornada 33 de LALIGA Hypermotion. El técnico compareció este martes en la previa del encuentro y respondió a nombres propios.

El preparador maño abordó las posibles rotaciones en un encuentro intersemanal dejando claro que todo son finales: "En un principio mi idea es ver mañana, que es el único entrenamiento normal de cara a preparación de partido, los once que estén mejor. Tenemos dos planes de partido en base a eso, tendremos que decidir uno y un plan 'B' para según cómo se desarrolle el encuentro. No voy a hacer una alineación pensando en el domingo".

Las declaraciones de David Navarro en el Real Zaragoza

Posible relajación tras la buena racha. "De la misma manera en cuanto actitud te aseguro que se va a afrontar, lo que pasa que el concepto será muy diferente. El Leganés tiene un estilo de juego con mucha posesión, eso te va a dar una exigencia similar, en algunas cosas, con respecto a jugar con equipos de una alta posición en la tabla".

El vestuario. "Cada día me encuentro más a gusto con ellos y eso es algo intangible, lo notas. Si me siento más a gusto, entiendo que ellos también se están encontrando a gusto con la idea y lo que se propone. El otro día se podían generar dudas y el equipo respondió con nota alta".

La afición. "Ha demostrado lo que es. En solo dos partidos estás deseando volver a jugar en casa. No tenerlos en número como visitante, pues es lo que hay, pero tener aunque sea un reducto en una esquina del campo, saber que los tienes ahí... pues te da mucho. Solamente agradecer el esfuerzo. La gente que invierte lo más valioso de su vida, que es el tiempo, en viajar para estar con su equipo... eso tiene mucho valor".

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Álex Gomes. "Dependiendo de si hoy juega o no juega, pues si interviene nos encontraremos allí en Madrid, y si no interviene estamos viendo la forma de vernos aquí y poder activarlo el miércoles. La idea es que sea uno más del grupo".

Rober González. "No soy mucho de mirar datos porque son muy traidores, son fáciles para hacer una venta, pero sí que el primer o segundo partido hizo doce kilómetros. Una barbaridad. El otro día también hace un número muy alto de recuperaciones, pero él lo hace a través de la inteligencia".