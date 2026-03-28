Jesús Pérez Baraja 28 MAR 2026 - 10:37h.

Amath, más cerca de volver: ya se entrena con el grupo

11 puestos y 14 puntos de diferencia

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ValladolidEl Real Valladolid y el Burgos CF miden sus fuerzas este sábado a partir de las 16.15 horas en el Nuevo Estadio José Zorrilla de la capital pucelana. El partido corresponde a la Jornada 32 de LALIGA Hypermotion 2025/2026.

Bajas y alineación del Real Valladolid

Aunque aún no se conoce la convocatoria en el Pucela, Fran Escribá ya tiene más o menos decidido quiénes serán sus 11 elegidos para jugar ante el conjunto blanquinegro. Después de ser remontado (2-1) por el CD Mirandés en el Estadio de Anduva de la ciudad mirandilla el pasado fin de semana, el entrenador podría pasar a un 1-4-2-3-1. Con las bajas del sancionado Peter Federico González y de los lesionados Guilherme Fernandes, Amath Ndiaye, Iván Garriel, Marcos André de Sousa y Guille Bueno, y con la presencia de los jugadores del Real Valladolid Promesas Álvaro de Pablo y Hugo San, el técnico valenciano podría variar su idea de semanas anteriores. Guiándonos por la filosofía de Escribá y las actuales circunstancias por las que atraviesa el conjunto blanquivioleta, la apuesta de alineación de ElDesmarque es la siguiente:

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Álvaro Aceves; Clément Michelin, Pablo Tomeo, David Torres, Carlos Clerc; Stanko Juric, Julien Ponceau; Iván Alejo, Iván San José Chuki, Sergi Canós Tenés; y Juanmi Latasa.

Bajas y alineación del Burgos

Aunque aún no se conoce la convocatoria en el Burgos CF, Luis Miguel Ramis ya tiene más o menos decidido quiénes serán sus 11 elegidos para jugar ante el equipo pucelano. Después de golear (4-0) al Córdoba CF en el Estadio de El Plantío de la localidad burgalesa el pasado fin de semana, el entrenador podría repetir un 1-4-4-2. Con la bajas del internacional Kevin Appin, y con la presencia de jugadores con ficha de filial, el técnico catalán podría incidir en la idea mostrada en los anteriores partidos. Guiándonos por la filosofía de Ramis y las actuales circunstancias por las que atraviesa el conjunto blanquinegro, la apuesta de alineación de ElDesmarque es la siguiente:

Ander Cantero; Álex Lizancos, Sergio González, Grego Sierra, Florian Miguel; David González, Iván Morante, Miguel "Pichu" Atienza, Iñigo Córdoba; Curro Sánchez, y Fer Niño.