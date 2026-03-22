Muere un seguidor del Racing tras una discusión con otro del Albacete

Joaquín Anduro 22 MAR 2026 - 15:50h.

A raíz del partido de LALIGA HYPERMOTION

Un aficionado del Celta de Vigo apuñalado tras una pelea en Lyon

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El Albacete logró la gran sorpresa de la jornada en LALIGA HYPERMOTION al lograr el triunfo por 0-4 en casa del líder, el Racing de Santander, en un encuentro que también nos dejó una trágica noticia. Una discusión entre aficionados de uno y otro equipo terminó en la muerte de un seguidor cántabro con otro del equipo manchego detenido como principal sospechoso de la agresión que acabaría con su vida.

Tanto la víctima como el detenido por la agresión son vecinos de Santander, según la Policía Nacional y la Delegación del Gobierno, que han explicado que los hechos han sido puestos en conocimiento de la Oficina Nacional de Deportes.

Las primeras averiguaciones apuntan a que los hechos se iniciaron en el transcurso de una discusión entre los seguidores de ambos equipos, ya que el Racing de Santander y el Albacete disputaron en la capital cántabra un partido de LALIGA HYPERMOTION. La Policía sigue practicando diligencias para cerrar el atestado antes de que el detenido pase a disposición del juez y se prevé que el detenido pase mañana a disposición judicial.

Una herida en la cabeza

Sobre las 16:00 horas de ayer sábado se recibió la alerta por este suceso en el 091, informando de una agresión en una calle de Santander.

Inmediatamente se trasladaron al lugar de los hechos dotaciones de Policía Nacional y localizaron en la plaza Simón Cabarga de la ciudad a dos hombres que asistían a una persona que estaba tumbada en la calle y con una herida sangrante a la altura de la cabeza.

Instantes después, se personaron en el lugar servicios sanitarios que prestaron la primera asistencia in situ al herido, para proceder a su traslado al servicio de Urgencias del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.

Los agentes policiales identificaron a las personas que se hallaban en el lugar, entre los que se encontraba el presunto agresor, que fue detenido y trasladado a dependencias policiales. El herido, que había sido trasladado al centro sanitario, falleció posteriormente.