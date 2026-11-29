David Torres Valencia, 29 NOV 2026 - 16:18h.

"Todo lo que no sea una victoria es un mal resultado"

Otro voto nulo del Valencia CF en casa (1-1)

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José Luis Gayà no escondió la decepción del vestuario del Valencia CF tras el empate ante Osasuna (1-1). El capitán considera que cualquier resultado que no sea una victoria en Mestalla es insuficiente, especialmente después de tantos partidos sin ganar en casa. También valoró el regreso al gol de Hugo Duro, un futbolista al que considera fundamental para el equipo.

¿Con qué sensación os vais después de este empate? El equipo lo ha intentado hasta el final, pero sigue sin ganar en Mestalla.

Todo lo que no sea ganar en Mestalla hace que nos vayamos con mala sensación porque ya son muchos partidos sin ganar. Así que todo lo que no sea una victoria es un mal resultado.

Por trabajo, ocasiones y llegadas, ¿crees que el equipo mereció más?

El equipo lo ha intentado todo, hasta el final. Hemos acabado exhaustos porque ha sido un partido, sobre todo al final, de mucha ida y vuelta. Nosotros, obviamente, no nos conformábamos con el empate, queríamos remontar el partido. Ya nos pasó contra el Villarreal: después de empatar nos fuimos a por la victoria, como tiene que ser aquí en Mestalla. En aquella ocasión ellos nos ganaron en una transición. El equipo lo intenta, trabaja y es una pena que no hayamos conseguido la primera victoria en Mestalla. Veníamos en una buena dinámica y todos queríamos ganar, sobre todo por la gente, que siempre llena Mestalla. Hoy había 44.000 personas y se merecían esta victoria.

Hugo Duro ha vuelto a marcar. ¿Qué importancia tiene para el equipo y para él reencontrarse con el gol después de no tener quizá los minutos que quería?

Para nosotros es muy importante que se enganche. Al final es un delantero que nos hace falta, un delantero de área que siempre está ahí.