David Torres Valencia, 29 NOV 2026 - 17:32h.

Compartir







Hugo Duro se quitó de encima una losa que llevaba demasiado tiempo pesando sobre sus hombros. El delantero valencianista rompió su maleficio goleador ante Osasuna, un tanto que llevaba meses esperando y que celebró con una dedicatoria muy especial. Detrás de ese gol había mucho más que una celebración: había sufrimiento, frustración y una necesidad personal de volver a sentirse futbolista. El atacante explicó que han sido meses complicados y que el apoyo de su familia, su pareja y sus compañeros ha sido fundamental para no venirse abajo. También cumplió la promesa que le había hecho a Javier Aguirre, tal y como contó el técnico al explicar la conexión especial que mantiene con el delantero en una historia que comenzó el día anterior al partido.

Pero el gol no borra todo lo que Hugo Duro siente que tiene pendiente. El Valencia sigue sin ganar en Mestalla y el delantero es consciente de que su temporada estaba lejos del nivel que se espera de él. El valencianismo no ha dejado de responder, incluso en los momentos más complicados, y el atacante quiere devolver ese cariño. Su tanto ante Osasuna sirvió para romper una barrera personal, pero ahora le queda otra deuda: recuperar su mejor versión, ayudar al equipo a ganar y volver a ser ese delantero que conecta con la grada. El gol, su celebración y la dedicatoria dejaron una de las imágenes de la tarde, pero también el final de una espera que le había hecho sufrir mucho.

¿Qué sensación te deja el empate?

Creo que es una pena porque estábamos bien con el 0-0. Prácticamente en la primera llegada, Osasuna nos hace gol. Nos conseguimos reponer, empatamos, nos volvemos a volcar y yo creo que ese segundo gol nos ha metido a todos el miedo en el cuerpo. En los últimos diez minutos no hemos sabido llevar el balón al área contraria, donde con dos puntas, Dani u Otorbi, creo que hubiéramos sido peligrosos. Pero hay que quedarse con la reacción del equipo. Sí que es verdad que tenemos necesidad de ganar, sobre todo en casa, y hay que seguir. Tampoco hay mucho más que decir.

¿Qué le puedes decir a la afición, que sigue apoyando pese a que el equipo no consigue ganar en Mestalla?

Aquí siempre hemos sido fuertes. La verdad es que el apoyo de Mestalla está siendo buenísimo. Cuando hemos hecho el gol prácticamente solos llegábamos adelante por ellos. Al final, agradecerles porque no es fácil estar en la jornada en la que estamos, no haber ganado y tener este apoyo de todo el campo. No podemos decir nada. Tenemos que seguir, por lo menos dejándonos los huevos e intentando ganar todos los partidos. Intentaremos el próximo día, con el apoyo que estoy seguro de que vamos a tener, conseguirlo.

¿Cómo has vivido estos meses hasta conseguir marcar de nuevo?

Han sido meses difíciles, complicados y, al final, la ayuda de mi familia, de mi pareja y del equipo, sobre todo, que no me han dejado caerme, se lo dedico a todos ellos. A partir de ahora creo que tengo que dar un paso más porque este año la verdad es que no estaba a buen nivel hasta ahora. Quiero dar lo que el Valencia me ha dado a mí y trataré de hacerlo.

¿Por qué has celebrado el gol con ese gesto dedicado a Javier Aguirre?

Ayer le cogí a solas y le dije que iba a meter gol. Él y yo siempre estamos picados de broma y, como siempre le estoy tocando un poco los huevos, siempre me hace ese gesto. Le dije que al día siguiente iba a marcar y que iba a hacer eso delante de todo el mundo. Me decía que no tenía huevos y lo he hecho, obviamente. Nuestra relación es espectacular, no se puede pensar mal de eso. También le agradezco que, a pesar de todo, me ayuda un montón. Le doy las gracias.