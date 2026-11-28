Álvaro Borrego 28 NOV 2026 - 17:16h.

El entrenador tenía previsto sustituir al malagueño, pero creyó que Isco tenía "justo lo que le estaba faltando" al equipo

Isco carga contra el criterio de los árbitros: "No se puede hablar con ellos"

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El Real Betis pagó caro "la falta de calidad" en metros finales, como reconoció el propio Manuel Pellegrini, quien considera que a su equipo "le sobró aceleración y le faltó algo más de tranquilidad" para tratar de hacerle daño al Rayo Vallecano. Fue el de este sábado el peor partido de la temporada de su equipo, de nuevo condenado por la mala toma de decisiones y la falta de clarividencia en campo rival. Un fiel reflejo de ese bloqueo fue el partido de Isco Alarcón, al que se le vio más cansado de costumbre además de carecer de la precisión que tantas alegrías le ha dado a su equipo.

El propio Pellegrini llegó a valorar la sustitución de Isco, al que se le veía demasiado cansado en el tramo final, pero el resultado adverso le motivó a mantenerlo en el campo: "También siempre teníamos la duda de cambiarlo, pero perdiendo uno a cero, sacar a Isco Alarcón no es fácil, siempre inventa algo para buscar una creación, que era justamente lo que nos estaba faltando. También tiene una carga de minutos que se la hemos ido tratando de dosificar, así que en ese aspecto vamos a seguir dosificándosela. Pero yo creo que Isco Alarcón, tal como el resto, hoy día no tuvo la precisión para poder buscar los espacios de una defensa muy cerrada, pero él está bien, así que no tiene problema".

Precisamente el entrenador valoró la acumulación de minutos de sus jugadores: "Yo lo he dicho con anterioridad, que es justamente uno de los grandes méritos que tiene el equipo, que se mantiene en las dos competiciones arriba, tanto en la Liga, que mantenemos un cuarto puesto, se nos fueron hoy día tres puntos muy importantes para seguir sumando, como en la Champions, donde tenemos una buena cantidad de puntos para intentar clasificar".

Y es justamente por eso por lo que le da más mérito a lo que está haciendo su equipo: "Lógicamente que siempre uno trata de buscarle justificaciones y explicaciones por las cuales no se consiguen los resultados, y estar jugando en tres competiciones no es fácil, y estar jugando tan seguido tampoco. Pero era el mérito que teníamos. Hoy día tuvimos un traspié, no es más que un traspié, y tenemos que intentar superarlo lo antes posible. Pero, vuelvo a reiterar, estuvo, para mi gusto, absolutamente ligado a la falta de tranquilidad y precisión en la cantidad de balones que tuvimos".