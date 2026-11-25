David Torres 25 NOV 2026 - 14:05h.

El Valencia CF aún no conoce el triunfo como local

El Valencia CF llega al parón en la UVI: siete partidos sin ganar en Mestalla, su peor racha histórica en un inicio liguero y el peor ataque de Primera

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ValenciaEl Valencia CF ha encontrado motivos para creer. La victoria ante el Rayo Vallecano en Vallecas permitió al equipo de Javier Aguirre salir de los puestos de descenso y confirmar las buenas sensaciones que viene transmitiendo desde la llegada del técnico mexicano. Ahora tiene un nuevo reto por delante: trasladar esa reacción a Mestalla y acabar con una mala racha que empieza a pesar demasiado. El vestuario es consciente de que recuperar la fortaleza como local resulta imprescindible para afrontar con garantías lo que queda de temporada. El Valencia lleva tiempo sin encontrar en Mestalla ese refugio que históricamente ha marcado diferencias. Los resultados en casa han convertido el estadio en una asignatura pendiente y el próximo compromiso ante Osasuna aparece como una oportunidad para cambiar la dinámica.

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Hay que cortar el peor arranque de la historia en Mestalla

César Tárrega ha sido claro al respecto en una entrevista concedida a l'Informatiu de VCF Media Radio. El central no ha escondido las ganas que tiene el equipo de volver a celebrar una victoria ante su afición. "Tenemos muchas ganas de ganar en Mestalla, se nos está resistiendo la victoria en casa y tenemos que darle una alegría a la afición y al equipo", ha explicado.

El defensa ha insistido en la importancia de recuperar la conexión entre el equipo y la grada. La afición está respondiendo con asistencia y apoyo, con más de 44.000 espectadores en muchos encuentros, pero el equipo necesita corresponder a ese respaldo con resultados. "Mestalla tiene que volver a ser un fortín porque va a ser muy importante para la temporada. La afición está demostrando que está ahí para nosotros y tenemos que devolverles todo ese apoyo yendo este domingo a por los tres puntos", ha añadido antes de sentenciar: "Mestalla es primordial".

El efecto Aguirre y la confianza de Vallecas

El triunfo ante el Rayo ha supuesto un punto de inflexión en la clasificación y también en el estado anímico del grupo. El Valencia ha empezado a recuperar confianza, ha ganado competitividad y ve cómo el trabajo de Javier Aguirre empieza a traducirse en resultados. La derrota frente al Real Madrid no ha cambiado esa percepción dentro del vestuario. "El equipo está en una buena dinámica pese a la derrota contra el Real Madrid. Es el momento de aprovechar este buen momento. Estamos con confianza y con la convicción de lograr el triunfo contra Osasuna", ha señalado Tárrega.

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El central sabe que los tres puntos de Vallecas necesitan continuidad para tener verdadero valor. Por eso, el encuentro ante Osasuna se presenta como una oportunidad para consolidar la reacción y alejarse de nuevo de la zona peligrosa. "Tenemos que seguir y hacer buenos los tres puntos contra el Rayo Vallecano. Es muy importante seguir sumando de tres", ha recalcado.

En esa transformación también está siendo determinante el mensaje de Aguirre. El técnico ha insistido desde su llegada en la necesidad de construir un equipo sólido, competitivo y fiable desde atrás. Una idea que Tárrega ha interiorizado y que considera fundamental para cambiar la trayectoria del Valencia.

"Es lo que nos ha transmitido Aguirre desde que llegó: la solidez defensiva, mantener la portería a cero y crecer desde la defensa. Se ha visto que cuando hemos logrado la portería a cero, el equipo ha competido y ha estado muy cerca de conseguir la victoria", ha explicado.

Tárrega recupera confianza y apunta al fortín

El propio César Tárrega es uno de los futbolistas que mejor está aprovechando el cambio de dinámica. Después de superar su lesión, el defensa ha recuperado sensaciones y protagonismo. Él mismo reconoce que tenía ganas de volver a sentirse importante y agradece la confianza del entrenador y de sus compañeros. "Después de la lesión tenía muchas ganas de demostrar y de 'comerme' el campo. Si estoy en este buen momento es gracias a la confianza del entrenador, de su cuerpo técnico y del trabajo diario de los compañeros", ha afirmado.