Pablo Sánchez 24 NOV 2026 - 13:52h.

Monchi explica las formas del despido de Manolo González y el hándicap de Eder Sarabia: "Un hijo de tu madre"

Considera que los jugadores se han "liberado" tras su cese

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El entrenador Manolo González, destituido de su cargo en el Espanyol el pasado 27 de octubre, ha asegurado que los jugadores "se han liberado" desde que tuvo que abandonar el cargo y que al club blanquiazul "le ha ido bien" el relevo en el banquillo con la llegada de Eder Sarbia.

"La etapa estaba llegando al fin porque había un desgaste grande después de casi tres años por ir siempre al límite. Imagínate si tu coche puede ir a 100 y lo pones a 120 siempre", ha afirmado el técnico en una entrevista en La Vanguardia. El míster ha declarado que no se siente "molesto ni enfadado" con la entidad. "Nunca voy a despotricar del club. Yo estoy agradecido al Espanyol, me ha dado mucho más de lo que me ha quitado", ha añadido el técnico, que sí ha admitido que "el entrenador siempre se siente un poco solo", puesto que cuando gana tiene "muchos amigos y mensajes en el móvil" y cuando pierde "no es así".

Sus logros en el banquillo perico

El técnico, que logró un ascenso a LALIGA EA SPORTS y la permanencia en las dos campañas siguientes, ha defendido su gestión: "Los resultados están ahí, los objetivos están ahí y los chicos que han debutado con buen rendimiento están ahí. Cuando llegamos nosotros en el campo había 15.000 personas y ahora van 30.000 cada semana".

"La gente creo que no era consciente en ese momento de lo que suponía no ascender. Y nos mantuvimos los dos años con inversiones relativamente muy, muy bajas, o sin el relativamente. De hecho, el primer año fueron cero euros. Creo que tiene un mérito terrible", ha agregado.

Pese a haber "sacado mucho con lo que había" y haber "dado la cara por el club", González ha admitido que le "pesa un poco" no haber "llegado al punto futbolístico" que hubiera deseado. También ha reconocido que esperará "un tiempo prudencial" para ver los partidos del Espanyol y que aún se levanta pensando en los goles que encajó el equipo ante el Racing, el Málaga y el Atlético de Madrid.

Con todo, ha opinado que el objetivo principal del club periquito debería ser "consolidarse en Primera" y se ha mostrado convencido de que logrará la salvación: "Sí, seguro. Por los jugadores que hay dentro, que tienen la máxima implicación. Es más, deseo que se salven y se van a salvar seguro".