Monchi elige a Eder Sarabia como sustituto de Manolo González en el Espanyol

Redacción ElDesmarque 28 OCT 2026 - 19:00h.

Eder Sarabia regresa a LALIGA tras su etapa en el Elche la pasada temporada

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El vasco Eder Sarabia será el nuevo entrenador del Espanyol hasta el 30 de junio de 2028, según ha informado la entidad catalana este miércoles en un comunicado. El técnico bilbaíno tomará el relevo en el banquillo blanquiazul de Manolo González, destituido este martes tras ser eliminado de la Copa del Rey ante el Sestao (4-3).

El comunicado oficial del Espanyol

El RCD Espanyol de Barcelona ha llegado a un acuerdo con Eder Sarabia (Bilbao, 27/09/1980) para convertirse en el entrenador del primer equipo. El nuevo técnico blanquiazul firma hasta el 30 de junio de 2028.

Eder Sarabia comenzó su trayectoria como entrenador en el fútbol formativo del Danok Bat, para continuar en las categorías inferiores del Villarreal CF. Posteriormente, llegó al fútbol profesional como técnico asistente de Quique Setién en Las Palmas, Real Betis y FC Barcelona, y después inició su etapa como primer entrenador en el FC Andorra y el Elche CF.

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Junto a Eder Sarabia, también se incorporan al cuerpo técnico Jon López, Jon Moreno, Aitor Unzué y Álvaro González. De este modo, el exfutbolista cántabro, que defendió la camiseta blanquiazul en 82 ocasiones, regresa a la disciplina perica.

La presentación oficial de Eder Sarabia como nuevo entrenador del Espanyol tendrá lugar el martes en el Auditorio Juan Segura Palomares, para los medios de comunicación acreditados por el Club.