Joaquín Anduro 22 NOV 2026 - 14:27h.

Carlos Espí, exultante tras su cuarto gol decisivo como madridista

Mourinho bromea con poner juntos a Mbappé y Espí: "Tengo que entrar yo al campo y darle una hostia a uno"

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La victoria del Real Madrid sobre el Celta de Vigo de este sábado en el Santiago Bernabéu tuvo el sello de Carlos Espí, que volvió a aparecer como salvador para anotar en los últimos minutos su cuarto tanto como madridista. El delantero valenciano le ha dado las gracias a Vinicius por el centro y a José Mourinho por cómo le ayuda a ser mejor futbolista mientras pide un deseo para que sus abuelas puedan verle en directo un partido en el estadio de Chamartín.

Carlos Espí, tras el Real Madrid-Celta

Celebración de José Mourinho: "Ahora estaba eufórico. Estaba muy contento por mí. La verdad es que todo el equipo estaba muy contento conmigo, no sé cuánta gente estaba pegándome en la esquina, me han reventado. Pero bien, la verdad es que muy contento de que el equipo esté conmigo y muy feliz.

El Bernabéu, coreando su nombre: "Lo he dicho en la tele del Madrid, se me ha puesto la piel de gallina. Ha sido un momento muy bonito y nunca lo voy a olvidar.

Centro de Vinicius en el gol: "La verdad es que el gol ha sido espectacular, perfecto. Estaba muy contento con él. Quería hacer algo con él porque medio gol es suyo y muy contento por él".

Apariciones como salvador: "Estoy muy contento con el inicio de temporada. En los minutos que me dé el míster voy a dar lo máximo".

Apoyo de Mourinho: "Mourinho es muy cercano y muy exigente. Para mí, me va bien que sea exigente y que me corrija y que ahora esté muy contento y eufórico por mí me pone muy contento de tenerlo.

Cuarto gol decisivo: "Si te digo la verdad, meter cuatro goles es increíble. No lo esperaba y estoy muy contento".

Apoyo de su familia y deseo para sus abuelas: "Me acuerdo de todos porque al final en Valencia creo que me están siguiendo todo el pueblo. Especialmente mis abuelas, que siempre quiero que estén cerca. Es complicado porque son mayores pero bueno siempre me dicen que quieren venir aquí y que un partido que sea más pronto que disfruten del Bernabéu, que es increíble. Y, con todo el cariño que me corean, seguro que les pone muy orgullosas y felices.