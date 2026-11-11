Carlos Espí explica cómo el Real Madrid se interpuso para ficharlo cuando apuntaba a la Premier League

Juan Pérez 11 NOV 2026 - 11:46h.

En una operación relámpago de 48 horas

Morenet recuerda a su amigo Carlos Espí en la noche de su vida: "Estaba casi más nervioso que nosotros"

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El fichaje de Carlos Espí por el Real Madrid es de esos movimientos que cambian por completo la percepción de la dirección deportiva por lo significativo del mismo, por su valor y por lo inesperado en el momento. El que fuera jugador del Levante estaba muy cerca de varios clubes de la Premier League como el delantero ha confesado, pero la aparición del conjunto blanco lo cambió todo en cuestión de horas.

La renovada convocatoria de Carlos Espí con la Selección Española sub 21 demuestra una vez más que sus apariciones son dignas que algo más de los minutos que tiene, una petición de la grada que parece inviable con el talento que tiene Mourinho en el ataque. Una convicción que abraza la afición después de ver cómo un jugador que no estaba en el radar se ha convertido en uno de los favoritos cada vez que entra al campo, y eso que estuvo muy cerca de no llegar a tiempo al club blanco.

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El Levante tenía claro que con el interés que había por Carlos Espí, algún club acabaría pagando la cláusula de rescisión en algún momento del verano, pero el Real Madrid se adelantó a todos los rivales. Cuando el foco estaba en diversos equipos de Inglaterra como el Hull City, que al parecer fue el que más apretó para conseguir al jugador, el punta de 1,94 le dio un rumbo a su carrera.

Manu Carreño le ha preguntado en El Larguero si eran ciertos los rumores sobre su posible salida a la Premier League, y lo ha dejado bastante claro: "Había opciones, pero claramente cuando me llamó el Real Madrid no lo pude rechazar. Fue todo muy rápido, en un par de días, y muy contento de estar aquí. Es un orgullo que los madridistas me quieran, claramente están los mejores jugadores del mundo. Cada oportunidad que me de el míster voy a dar el máximo para ayudar al equipo y estaré en lo que me diga el míster", aclaró. Una demostración de cariño desde el primer minuto que ahora se devuelve con esfuerzo y goles.