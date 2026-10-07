David Torres Valencia, 07 OCT 2026 - 09:09h.

Ha entrenado con el primer equipo en el parón de selecciones y es internacional dos años y medio antes que su padre

David Albelda Jr., a un paso de la élite: del primer equipo del Valencia a la Selección Sub-17

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David Albelda Jr. sigue los pasos de una leyenda del Valencia CF. Su padre, David Albelda, fue uno de los grandes referentes de la historia reciente del club y capitán durante una de sus épocas más gloriosas. Como jugador del Valencia disputó un total de 485 encuentros oficiales siendo el tercer futbolista con más partidos de la historia del club. En su palmarés están los títulos de Supercopa 2000, Liga 2002, Liga 2004, UEFA 2004, Supercup 2005, Copa 2008. Ahora su hijo, con el que comparte nombre y apellido, empieza a escribir su propio camino a toda velocidad y, los que lo ven, no se atreven a pronosticarle un techo. El recuerdo de aquel niño que brilló en LaLiga Promises ante Real Madrid y Barcelona ya queda atrás y el Valencia CF lo sabe, por eso, acaba de renovarlo ante el interés de otros clubs.

Esta semana, con 16 años, David Albelda Jr. es noticia. No en vano, atraviesa unos días de ensueño. Después de estrenarse en los entrenamientos del primer equipo del Valencia, primero con Óscar Sánchez y posteriormente con Javier Aguirre, el centrocampista ha recibido ahora la llamada de la Selección Española Sub 17.

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El futbolista nacido en 2010 ha sido incluido por David Tenorio en la lista para disputar la Ronda 1 de clasificación para el Europeo de 2027. España se enfrentará a Liechtenstein, Israel y Suiza en un minitorneo en el que también estará el valencianista Iker Aranda. Todavía es pronto para describir el futuro que le depara al futbolista, que el Valencia CF tiene atado, pero el caso es que pisa por un terreno que está hollado previamente por su padre. De hecho, ha debutado con las selecciones inferiores dos años y medio antes que su padre.

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Del Juvenil A a entrenar con el primer equipo

Albelda Jr. juega esta temporada en el Juvenil A del Valencia, después de dar el salto desde el Cadete A. Su progresión no ha pasado desapercibida en Paterna. Es un centrocampista con buen trato de balón, capacidad para interpretar el juego y una notable inteligencia táctica. El propio David Albelda ha reconocido las condiciones de su hijo: "Técnicamente a su edad es mucho mejor que yo". También destaca de él que maneja mejor la pierna izquierda, se orienta mejor y tiene un buen desplazamiento de balón. Eso sí, el exjugador evita ejercer de entrenador en casa y prefiere que su hijo siga su propio camino. De hecho, Albelda padre dirige con éxito al Villarreal B aunque no es raro verle seguir las evoluciones de su vástago.

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España, otro salto más

Ahora, para completar su semana fantástica, a David Albelda Jr le llega la convocatoria con la Sub 17 que confirma que su progresión va más allá del Valencia. Ya había sido internacional Sub 16 y, casi sin pestañear, afronta una categoría superior en un momento en el que también ha comenzado a convivir con los futbolistas del primer equipo. No en vano, ha entrenado con el parón de selecciones un par de veces al menos con el primer equipo. Sin duda, un paso más en su madurez.

El Valencia renovó su vinculación con el canterano el pasado mes de marzo. Ahora, con el primer equipo y la Selección en el horizonte, David Albelda Jr. está cada vez más cerca de la élite aunque todavía le quedan pasos por dar. Primero, asentarse en el juvenil y llamar la atención de Óscar Sánchez en el filial. Sí, el mismo entrenador que tuvo la oportunidad de catapultar a Aarón Mayol o Aimar Blázquez y no la desaprovechó.