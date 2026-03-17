David Torres 17 MAR 2026 - 12:36h.

Mediocentro como el padre, ya es internacional sub 16 con España

Otro David Albelda vuelve a ser el orgullo del Valencia CF: atado y tras los pasos de su padre en la selección

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ValenciaEl Valencia CF ha cerrado la renovación de David Albelda Jr, hijo del gran capitán David Albelda y que seguirá su formación en Paterna. En cuanto ha cumplido los 16 años, el futbolista en edad cadete, ha recibido el premio a su trayectoria y a su rendimiento y ha firmado su primer contrato profesional. Se acaba así la inquietud y el runrún que había en la Ciudad Deportiva de Paterna pues es una de las joyas de la cantera y muchos equipos se habían fijado en él.

David Albelda, mediocentro del VCF Cadete A que cumple su séptima temporada en la Academia VCF, se estrenaba en febrero en una citación con las categorías inferiores de la Selección Española tras haber participado también en las convocatorias de la FFCV. Antes había llamado la atención de algunos clubes, en especial el Real Madrid que había puesto sus ojos en él.

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El Valencia CF lo ha anunciado con un post en la cuenta oficial de X en el que dice que "ha alcanzado un acuerdo para ampliar la vinculación con David Albelda. El mediocentro del VCF Cadete A continuará su formación en la Academia del Valencia CF, dónde cumple su séptima temporada". Aunque la duración del contrato no ha trascendido, el club de Mestalla acostumbra a firmar a estos futbolistas por dos temporadas prorrogables por dos más.

David Albelda Junior ya es internacional

La carrera de David Albelda sigue disparada y ha participado estos días en el doble enfrentamiento ante Suiza en Alfaz del Pi (Alicante) del 9 al 12 de marzo con la selección española.

Los que le han visto jugar aseguran que el centrocampista tiene el carácter de su padre y, aunque comparte posición, explican que tiene mejor pie que Albelda, uno de los integrantes del mejor Valencia CF de la historia. El padre, como jugador del Valencia disputó un total de 483 encuentros y es el tercer futbolista con más partidos de la historia del club. En su palmarés están los siguientes títulos: Supercopa 2000, Liga 2002, Liga 2004, UEFA 2004, Supercup 2005, Copa 2008.