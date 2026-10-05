Pablo Sánchez 05 OCT 2026 - 22:21h.

El virus FIFA vuelve a atacar al Celta de Vigo y hace saltar las alarmas

Tendrá que afrontar los próximos encuentros con varias ausencias importantes

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La presidenta del Celta, Marián Mouriño, señaló este lunes que en el club “nunca perdieron la confianza” en el equipo dirigido por Claudio Giráldez pese a arrancar LALIGA con cuatro puntos de 18 posibles. “Estamos con la misma confianza que tenemos desde el primer día, nunca hemos perdido la confianza en el equipo. Tardó en llegar el primer resultado, pero ni los jugadores ni el cuerpo técnico perdieron la confianza y al final llegó con ese 5-0”, dijo en referencia al triunfo ante el Racing Santander en el último partido antes del parón liguero.

La dirigente celeste asume que su equipo tiene “un reto importante” por delante porque tendrá que afrontar nueve partidos en un mes y en estas últimas semanas ha perdido, por lesión, a Jones El-Abdellaoui, Iago Aspas, Miguel Román, Andrés Antañón, Sebastián Cáceres y Carl Starfelt.

“Queremos que estén cuanto antes recuperados todos, pero creo que tenemos plantilla para afrontar lo que viene. Tenemos un entrenador que con estas rotaciones que hace fomenta que todos lleguen bien, por eso creemos que tenemos plantilla para salir adelante. Además, tenemos al filial”, manifestó.

El partido de la Europa League ante la Juventus

Tras participar en un coloquio con el presidente de LaLiga, Javier Tebas, y el alcalde de Vigo, Abel Caballero, dentro de las Jornadas Nacionales de Periodismo Deportivo que se celebran en Vigo, Marian Mouriño reconoció que cuenta los días para vivir el partido de la Europa League contra la Juventus. “Es un partido que nos ilusiona por volver a ver a la Juve en Balaídos y porque es el primero de esta temporada en Europa. Estamos todos con mucha ilusión y con muchas ganas de que llegue ese día”, indicó la presidenta celeste.