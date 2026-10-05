Lesión confirmada en el Celta de Vigo y seis semanas de baja

Claudio Giráldez pierde a Carl Starfelt en lo que resta de año

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Malas noticias en el RC Celta de Vigo, afectado por el virus FIFA. El club gallego ha confirmado este lunes la lesión muscular de Carl Starfelt, que cayó durante el partido del pasado viernes entre Suecia y Bosnia y Herzegovina, en el que arrancó como titular y tuvo que abandonar el terreno de juego a los 31 minutos de encuentro.

Starfelt sufre una "rotura fibrilar en el área miotendinosa del músculo semimembranoso con afectación en el tendón proximal del muslo derecho", según ha informado el propio Celta a través de sus canales oficiales. Además, el propio club augura que estará cerca de seis semanas de baja, por lo que no reaparecerá hasta finales del mes de noviembre.

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El central, habitual en los esquemas de Claudio Giráldez, se lesionó a los 31 minutos del partido de su selección, en el que había sido titular y que acabó en tablas (1-1). Starfelt tuvo que regresar a Vigo antes de finalizar la concentración del equipo nórdico e inicia ahora el tratamiento pertinente, que se extenderá en torno a las seis semanas.

Lesión de Carl Starfelt y tiempo de baja

Si se cumplen estos plazos, el central no estaría disponible, aproximadamente, hasta el 15 de noviembre. Se perderá con total seguridad los próximos partidos ante el Elche, la Juventus, el Alavés, el Celtic, el Betis, el Salamanca, el Rayo, el Union SG y el Levante, todos ellos antes del parón de selecciones de noviembre, que esta vez durará dos semanas, como suele ser habitual. Ese parón se antoja fundamental para su recuperación, ya que la competición a nivel de clubes regresará posteriormente el 22 de noviembre, visitando al Real Madrid.

El futbolista sueco es el segundo jugador celeste que regresa a Vigo antes de tiempo, ya que Sebastián Cáceres también abandonó la concentración del equipo charrúa por una lesión de pubis. Una enfermería que, además, también está ocupada actualmente por Miguel Román, Jones-El-Abdellaoui y Iago Aspas, que están descartados para el próximo duelo ante el Elche.