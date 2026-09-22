Lo de Carlos Soler y el Valencia CF se veía venir
Carlos Soler explica por qué tiró el penalti en Mestalla: "Fue una noche movida"
Braulio Vázquez ha vuelto doce años después al Valencia CF y sigue sufriendo la misma maldición
ValenciaDisquisiciones al margen sobre si debió o no lanzar el penalti, lo cierto es que lo de Carlos Soler y el Valencia CF se veía venir. El centrocampista valenciano regresó este domingo a Mestalla por primera vez como rival y acabó siendo protagonista en la victoria de la Real Sociedad. Carlos Soler marcó de penalti ante el club que le formó, aunque no celebró el gol por respeto a un estadio y una afición que fueron parte fundamental de su carrera y pidió perdón, sin darse cuenta confirmaba una maldición que arrastra el Valencia CF desde los tiempos en los que Braulio Vázquez fue director deportivo por primera vez. Soler explicó por qué decidió lanzar el penalti, pero lo cierto es que desde diversos sectores del entorno valencianista, fue muy criticado el hecho de que hiciera la petición y fuera él quien lo tirara convirtiéndose en verdugo del club de sus amores.
Pero lo de Soler no es una excepción. Es el último nombre de una lista que se ha convertido en una tradición demasiado habitual para el Valencia CF.
16 temporadas consecutivas con un ex marcando al Valencia CF
El dato lo aporta Fran Martínez, analista y matemático, y resulta difícil pasar por alto la continuidad: desde la temporada 2011/12 (ya estaba Braulio Vázquez en el club), el Valencia CF ha recibido al menos un gol de un exjugador en 16 temporadas consecutivas de LaLiga.
La secuencia comienza con Miku en la 2011/12 y continúa con una lista en la que aparecen algunos nombres especialmente conocidos por el valencianismo.
- 2011/12: Miku
- 2012/13: Arizmendi, Aduriz, Isco, Chori y Alexis
- 2013/14: Aduriz y Javi Guerra
- 2014/15: Aduriz e Isco
- 2015/16: Aduriz y Jonathan Viera
- 2016/17: Aduriz, Joaquín, Jonathan Viera, André Gomes y Soldado
- 2017/18: Aduriz, Jonathan Viera, Alexis, Portu y Jordi Alba
- 2018/19: Mario Suárez
- 2019/20: Canales, Joaquín y Alcácer
- 2020/21: Canales, Parejo, Alcácer y Soldado
- 2021/22: Canales
- 2022/23: Kang-in Lee
- 2023/24: Nacho Vidal y Samu Lino
- 2024/25: Ferran Torres
- 2025/26: Ilaix Moriba
- 2026/27: Carlos Soler
Y así llegó Soler para prolongar una racha que ya alcanza las 16 campañas consecutivas.
El valenciano, que había avisado antes del partido de que regresar a Mestalla iba a ser una noche especial. Su primer regreso al estadio como rival terminó teniendo el guion que tantos exjugadores han protagonizado antes que él. Ahora Javier Aguirre tendrá que intentar cambiar muchas cosas en el Valencia CF. El mexicano llega con la misión de buscar una solución para el equipo, también para una estadística que lleva demasiado tiempo repitiéndose ¿Quién será el siguiente?