Carlos Soler explica por qué tiró el penalti en Mestalla: "Fue una noche movida"

Braulio Vázquez ha vuelto doce años después al Valencia CF y sigue sufriendo la misma maldición

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ValenciaDisquisiciones al margen sobre si debió o no lanzar el penalti, lo cierto es que lo de Carlos Soler y el Valencia CF se veía venir. El centrocampista valenciano regresó este domingo a Mestalla por primera vez como rival y acabó siendo protagonista en la victoria de la Real Sociedad. Carlos Soler marcó de penalti ante el club que le formó, aunque no celebró el gol por respeto a un estadio y una afición que fueron parte fundamental de su carrera y pidió perdón, sin darse cuenta confirmaba una maldición que arrastra el Valencia CF desde los tiempos en los que Braulio Vázquez fue director deportivo por primera vez. Soler explicó por qué decidió lanzar el penalti, pero lo cierto es que desde diversos sectores del entorno valencianista, fue muy criticado el hecho de que hiciera la petición y fuera él quien lo tirara convirtiéndose en verdugo del club de sus amores.

Pero lo de Soler no es una excepción. Es el último nombre de una lista que se ha convertido en una tradición demasiado habitual para el Valencia CF.

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16 temporadas consecutivas con un ex marcando al Valencia CF

El dato lo aporta Fran Martínez, analista y matemático, y resulta difícil pasar por alto la continuidad: desde la temporada 2011/12 (ya estaba Braulio Vázquez en el club), el Valencia CF ha recibido al menos un gol de un exjugador en 16 temporadas consecutivas de LaLiga.

La secuencia comienza con Miku en la 2011/12 y continúa con una lista en la que aparecen algunos nombres especialmente conocidos por el valencianismo.

2011/12: Miku

Miku 2012/13: Arizmendi, Aduriz, Isco, Chori y Alexis

Arizmendi, Aduriz, Isco, Chori y Alexis 2013/14: Aduriz y Javi Guerra

Aduriz y Javi Guerra 2014/15: Aduriz e Isco

Aduriz e Isco 2015/16: Aduriz y Jonathan Viera

Aduriz y Jonathan Viera 2016/17: Aduriz, Joaquín, Jonathan Viera, André Gomes y Soldado

Aduriz, Joaquín, Jonathan Viera, André Gomes y Soldado 2017/18: Aduriz, Jonathan Viera, Alexis, Portu y Jordi Alba

Aduriz, Jonathan Viera, Alexis, Portu y Jordi Alba 2018/19: Mario Suárez

Mario Suárez 2019/20: Canales, Joaquín y Alcácer

Canales, Joaquín y Alcácer 2020/21: Canales, Parejo, Alcácer y Soldado

Canales, Parejo, Alcácer y Soldado 2021/22: Canales

Canales 2022/23: Kang-in Lee

Kang-in Lee 2023/24: Nacho Vidal y Samu Lino

Nacho Vidal y Samu Lino 2024/25: Ferran Torres

Ferran Torres 2025/26: Ilaix Moriba

Ilaix Moriba 2026/27: Carlos Soler

Y así llegó Soler para prolongar una racha que ya alcanza las 16 campañas consecutivas.

El valenciano, que había avisado antes del partido de que regresar a Mestalla iba a ser una noche especial. Su primer regreso al estadio como rival terminó teniendo el guion que tantos exjugadores han protagonizado antes que él. Ahora Javier Aguirre tendrá que intentar cambiar muchas cosas en el Valencia CF. El mexicano llega con la misión de buscar una solución para el equipo, también para una estadística que lleva demasiado tiempo repitiéndose ¿Quién será el siguiente?