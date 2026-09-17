Álvaro Borrego 17 SEP 2026 - 22:46h.

El entrenador ha puesto en valor el triunfo del Real Betis, al que todavía le ve margen de mejora

La reacción de Nelson Deossa cuando le dieron el MVP del Betis - Getafe: "No lo esperaba"

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Manuel Pellegrini compareció ante los medios de comunicación en la rueda de prensa posterior al duelo contra el Getafe. El entrenador puso en valor el triunfo del Real Betis, que recupera la tercera plaza, y habló con especial cariño de jugadores como Álvaro Valles, que oposita a ser llamado por Luis de la Fuente, o Nelson Deossa, en quien siempre confió.

Era el guion de partido que esperaba: "Sin lugar a duda era el partido que esperábamos, sabemos como juega el Getafe es un equipo muy rocoso, que juega a las contras y directos. El equipo hizo un partido inteligente en el que el Getafe no tuvo llegadas a portería. Estuvimos atentos en defensa, tuvimos llegadas, a lo mejor no tan claras, pero no se convirtieron y cuando no se puede hay que mantener la portería a cero para lograr los resultados".

El nivel de Deossa: "Estoy muy contento de que se haya quedado. Es un jugador importante y quizás su primer año en Europa no tuvo la madurez para hacer valer sus condiciones. Es un jugador distinto, abierto a recibir críticas y se acomoda en muchas de las posiciones. Además personalmente quería que se quedara. Mientras él mantenga esa línea es un jugador que personalmente quería que se quedara porque recién había llegado al club y tardó en aclimatarse. En pretemporada jugó de nueve y es un jugador que aporta mucho".

El Betis sigue sin perder en La Cartuja: "Mucho valor, es muy difícil salir del estadio propio y, pese a que la Cartuja nos ha recibido muy bien, el Benito Villamarín está más cerca, es nuestra casa. El equipo se ha podido adaptar y la gente nos apoya muchísimo. Las estadísticas siempre reflejan algo y ojalá mantengamos este rendimiento de local ante nuestra gente".

Qué le pide al equipo "Le pido regularidad y que esto no sea un momento de la temporada. A medida que trabajamos juntos como un plantel, no como un equipo, se hacen siete cambios y mantiene la misma línea. Tenemos convencimiento de lo que hacemos, hemos ido perdiendo partidos y remontamos marcadores. Siempre buscamos los tres puntos. Son seis partidos, de 18 puntos sacar 15 es difícil, solo el Barcelona lo ha podido hacer. Además sacamos los tres puntos en Champions y que pueden ayudar mucho. El conformismo es lo que tratamos de dejar de lado y más de todo por cómo se ha hecho . Perdimos ante el Levante, pero nos sirvió para levantarnos ante el Madrid, el equipo sabe hacer autocrítica. La ambición tiene que ser la de aspirar a ganarlo pero en base a buen fútbol y en lo que trabajamos".

El nivel de la defensa y el descanso de Bartra: "En esa demarcación tenemos cuatro jugadores, dos derechos y dos zurdos, Natan se acomoda sin problema en el otro lado. Bartra tiene 35 años y era bueno sacar un poco la carga de mitad de semana. Por el momento lo estamos arreglando, ahora viene un parón y esperemos que durante esta semana ya pueda volver Diego Llorente a entrenar con el plantel".

Lo mejor es que le Betis aún tiene margen de mejora: "El equipo siempre tiene que ir creciendo semana tras semanas. Se debe ir creciendo a medida que se hace una autocrítica, capacidad de mejora siempre hay que tenerla y todos los equipos tienen un techo. Hay que mantener la regularidad, la confianza y después veremos hasta dónde nos permite llegar en cada uno de ellos".

¿Ve a Álvaro Valles para la selección? "Yo me alegro mucho por Álvaro que está haciendo una muy buena temporada. Tenemos a Diego lesionado, a Manu que viene de atrás, pero ha sabido responder muy bien y ojalá mantenga esa regularidad. Es muy difícil ser seleccionador, todos sabemos la capacidad que tiene Luis de la Fuente para elegir a los mejores y no es mi rol decidir a quién tiene que llamar".