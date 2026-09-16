Siete bajas confirmadas para el Atlético de Madrid - Osasuna

María Trigo 16 SEP 2026 - 11:10h.

El partido se disputa hoy, a partir de las siete de la tarde, en el Metropolitano

Julián Álvarez alarga su lesión, aplaza su reencuentro con el Metropolitano y mete en un problema a Simeone

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Carrusel de bajas para el encuentro de la jornada seis de LALIGA EA SPORTS que se disputa esta tarde en el Metropolitano. Entre el Atlético de Madrid y el CA Osasuna suman siete bajas y todas bastantes importantes en sus respectivos equipos. Así las cosas y una vez conocida la lista de convocados que ha facilitado hace un rato Luis Miguel Ramis, estos son los futbolistas que no podrán jugar el partido.

Mientras que el Cholo Simeone no podrá contar con Julián Álvarez, Pablo Barrios ni Alexander Sorloth, el equipo navarro tampoco lo hará con Valentín Rosier, Jorge Herrando, Aimar Oroz y Moi Gómez. Para colmo, a falta de su evolución durante los siguientes días, todo apunta a que ninguno de los siete podrán participar tampoco en los partidos que tienen que jugar el próximo fin de semana, el último antes de un largo parón por los compromisos internacionales.

En esa jornada siete, Osasuna se mide al Rayo Vallecano en El Sadar (14.00 Horas) y el Atlético de Madrid debe disputar el derbi contra el Real Madrid en el Metropolitano a las 16.15 horas del domingo. Los dos únicos futbolistas de los siete citados que pueden tener más opciones de ser citados son Julián Álvarez y Sorloth.

La convocatoría del Atlético de Madrid

Porteros: Juan Musso, Jan Oblak y Salvi Esquivel.

Defensas: Marcos Llorente, David Hancko, Marc Pubill, Cuti Romero, Álex Grimaldo, Robin Le Normand, Jorge Domínguez y Dani Martínez.

Centrocampistas: Obed Vargas, Rodrigo Mendoza, Johnny Cardoso, Koke Resurrección, Álex Baena, Giuliano Simeone, Morten Hjulmand y Jorge Castillo.

Delanteros: Kang In Lee, Ademola Lookman, Jonathan David y Arnau Ortiz.

La convocatoría del CA Osasuna

Porteros: Sergio Herrera, Aitor Fernández y Rafa Fernández son los porteros citados; mientras que

Defensas: Rico, Boyomo, Abel Bretones, Catena, Arguibide, Unai Santos y Rockson completan la defensa.

Centrocampistas: Lucas Torró, Moncayola, Iker Muñoz, Rubén García, Del Castillo, Mauro y Asier Osambela.

Delanteros: Raúl García de Haro, Kike Barja, Budimir, Raúl Moro, Dubasin y Asier Bonel.