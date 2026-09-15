Posibles alineaciones del Barcelona - Racing para la jornada 6 de LALIGA EA Sports

Redacción ElDesmarque Madrid, 15 SEP 2026 - 06:16h.

Los detalles de los posibles onces del encuentro entre Barcelona y Racing de la jornada 6

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El FC Barcelona recibe este miércoles 16 de septiembre a las 21:30h al Racing de Santander en el choque correspondiente a la sexta jornada de LALIGA EA Sports. El conjunto culé afronta la cita instalado en el liderato en solitario con un pleno arrollador de triunfos (15 puntos de 15 posibles), tras superar por 2-4 al Levante UD en el Ciutat de València en la anterior fecha. Por su parte, la escuadra cántabra desembarca en la Ciudad Condal en la décima posición con 7 puntos, reforzada tras lograr una trabajada victoria por 2-1 ante el Deportivo Alavés en El Sardinero. Al ser una fecha intersemanal, la dosificación de esfuerzos y los cambios en ambos esquemas se prevén claves.

Posible alineación del Barcelona

El Barcelona seguirá con un 4-2-3-1, pero podría introducir diversas rotaciones para gestionar la carga de minutos de sus jugadores más importantes. En el apartado médico, la enfermería culé mantiene las ausencias confirmadas de Roony Bardghji y Frenkie de Jong. Joan García defenderá la portería local, la retaguardia presentará modificaciones, situando a João Cancelo en el lateral izquierdo y a Jules Koundé o Eric García en el derecho. La zaga central estará compuesta por Gerard Martín junto a uno entre Andreas Christensen o Pau Cubarsí. En la medular, Marc Bernal asumirá el rol de pivote y estará acompañado por Pedri González, Gavi o Rodri Hernández. No está claro quien será el elegido ya que los tres tienen prácticamente las mismas opciones de jugar. El mediapunta será Dani Olmo, por delante de Fermín y arriba, las bandas serán para Lamine Yamal y Karim Adeyemi con Raphinha disputándose el puesto de delantero con Anthony Gordon.

Posible once del Barcelona frente al Racing de Santander:

Portero: Joan García

Defensas: Koundé/Eric García, Christensen/Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo

Centrocampistas: Pedri/Gavi/Rodri, Bernal, Olmo

Delanteros: Yamal, Raphinha/Gordon, Adeyemi

Posible alineación del Racing de Santander

El Racing de Santander continuará con el dibujo 4-2-3-1. En el capítulo de bajas, el bando verdiblanco cuenta con la baja por lesión de Andrés Martín y la de André Almeida por sanción tras ser expulsado con roja directa en la última jornada, mientras que Eriksson llega como duda por una tendinopatía en el hombro. Julen Agirrezabala custodiará la meta visitante, la línea defensiva estará compuesta por Álvaro Mantilla en el costado derecho y Jorge Salinas en el izquierdo, aunque no hay que descartar a Aarón Martín, mientras que la pareja de centrales serán Pablo Ramón y Belocian. En la sala de máquinas, Prati será el pivote junto a Iván Martín; sin embargo, si José Alberto elige a Maguette Gueye, Iván Martín adelantará su posición a la mediapunta en lugar de Sergio Canales. En el tridente ofensivo, Yassir Zabiri ejercerá de referencia, Pablo García o Iker Luque en la derecha, e Íñigo Vicente o Giorgi Guliashvili en la izquierda.

Posible once del Racing de Santander frente al Barcelona:

Portero: Agirrezabala

Defensas: Mantilla, Pablo Ramón, Belocian, Salinas/Aarón

Centrocampistas: Iván Martín, Prati, Canales

Delanteros: Pablo García/Luque, Zabiri, Íñigo Vicente/Guliashvili