Posibles alineaciones del Osasuna - Espanyol para la jornada 5 de LALIGA EA Sports

Redacción ElDesmarque Madrid, 11 SEP 2026 - 08:43h.

Los detalles de los posibles onces del encuentro entre Osasuna y Espanyol de la jornada 5

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El Sadar vuelve a abrir sus puertas este sábado 12 de septiembre a las 16:15h para albergar el duelo entre CA Osasuna y RCD Espanyol, correspondiente a la quinta jornada de LALIGA EA Sports. El conjunto rojillo llega a la cita con el firme propósito de rehacerse tras encajar una dolorosa goleada por 5-2 frente al Deportivo Alavés en Mendizorroza, una derrota que frena su buen estado de forma, pero que le mantiene en la octava plaza con 7 puntos. Por su parte, la escuadra perica llega a Pamplona asentada en el undécimo puesto con 4 puntos, tras cosechar un 1-1 con un gol en el descuento en su campo ante el Sevilla FC.

Posible alineación de Osasuna

Osasuna buscará recuperar la solidez que había encontrado en las tres primeras jornadas con un 4-2-3-1 que podría cambiar a 4-4-2, con un ajuste hacia la doble punta. En el apartado de ausencias, el cuerpo técnico no podrá contar con Jorge Herrando, Aimar Oroz y Moi Gómez por lesión y Valentin Rosier, quien continúa recuperándose de sus problemas en el bíceps femoral, será duda. Sergio Herrera ocupará la portería rojilla, la zaga estará formada por Íñigo Arguibide y Abel Bretones en los laterales, escoltando a Alejandro Catena y uno entre Enzo Boyomo o Rockson Yeboah en el centro de la defensa. En la sala de máquinas, Jon Moncayola compartirá el doble pivote con Iker Muñoz o Lucas Torró, dando entrada a Rubén García en la mediapunta, pero Raúl García podría ganarle el puesto y que el dibujo pasara a un 4-4-2. En las bandas, Jonathan Dubasin se disputa la titularidad con Rául Moro en la izquierda, mientras que Romain del Castillo y Kike Barja lo hacen en la derecha. Como referencia, Ante Budimir.

Posible once de Osasuna frente al Espanyol:

Portero: Herrera

Defensas: Arguibide, Boyomo/Yeboah, Catena, Bretones

Centrocampistas: Iker Muñoz/Torró, Moncayola, Rubén García

Delanteros: Dubasin/Del Castillo, Budimir, Raúl Moro/Kike Barja

Posible alineación del Espanyol

El Espanyol saltará al césped de El Sadar con un 4-2-3-1 dispuesto a dar la sorpresa a domicilio y encadenar su segunda jornada sumando. Para este choque, Manolo González mantiene las bajas en ataque de Kike García y Javi Puado, sumadas a las molestias en el tobillo que arrastra Álex Calatrava. Marko Dmitrovic ocupará la portería perica, en la retaguardia Omar El Hilali e Hinojo ocuparán los carriles, mientras que Leandro Cabrera liderará el eje defensivo junto a Unai Núñez. En el centro del campo, uno entre Gabriel Moscardo y Urko González llevará la batuta de la medular junto a Edu Expósito, situando a Javier Hernández de enganche. En ataque, Tyrhys Dolan estará en la banda izquierda, Roberto será la referencia y en el costado derecho el técnico catalán tendrá que elegir entre Álex Calatrava y Marcos Fernández, el héroe del encuentro frente al Sevilla.

Posible once del Espanyol frente a Osasuna:

Portero: Dmitrovic

Defensas: El Hilali, Unai Núñez, Cabrera, Hinojo

Centrocampistas: Moscardo/Urko, Edu Expósito, Javier Hernández

Delanteros: Calatrava/Marcos Fernández, Roberto, Dolan