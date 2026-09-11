Cuatro detenidos por los altercados previos al Valencia-Barça del año pasado en Mestalla: de esto se les acusa

David Torres 11 SEP 2026 - 15:59h.

Ya hubo un detenido por agredir a la policía en junio y ahora no se descartan más detenciones

Los disturbios en Mestalla antes del Valencia-Barça se saldan con un detenido y un agente herido

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ValenciaAgentes de la Policía Nacional han detenido en Valencia a cuatro jóvenes de entre 18 y 21 años como presuntos autores de los delitos de desórdenes públicos y atentado a agentes de la autoridad, tras los altercados ocurridos en los aledaños de Mestalla el pasado 23 de mayo, momentos antes del partido entre el Valencia CF y el FC Barcelona, cuando un grupo numeroso de aficionados comenzó a agredir a los policías con lanzamiento de mobiliario urbano y botellas de cristal, según ha informado Jefatura en un comunicado. Los arrestados supuestamente habrían participado en los hechos, alentando a la masa a acometer contra los policías y ocasionando una grave alteración del orden público.

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¿Qué sucedió?

Con ocasión del último partido de liga de la temporada pasada disputado el pasado 23 de mayo en el estadio de Mestalla entre el Valencia CF y Barcelona FC, que fue precedido por una manifestación convocada por Libertad VCF, se estableció un dispositivo de seguridad por parte de la Jefatura Superior de Policía de la Comunitat Valenciana.

La manifestación, que finalizó sobre las 19 horas en la Avenida de Suecia, discurrió con total normalidad y se desencadenaron los primeros incidentes sobre las 19.30 horas con el prendido de artefactos fumígenos tras el paso del autobús del equipo local.

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Cargas policiales

En esos momentos, los agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) que integraban el dispositivo comenzaron a recibir agresiones por parte de un grupo numeroso de jóvenes, aficionados al Valencia CF, ubicados en torno a la Plaza Afición, mediante el lanzamiento de objetos tales como botellas de cristal y botes de cerveza, de manera que se estableció una línea de seguridad para evitar que los aficionados más radicales se mezclaran con el resto de asistentes que trataban de acceder al estadio.

Este grupo de aficionados también acometió a los agentes lanzándoles mobiliario urbano, como sillas y papeleras que se encontraban en las terrazas de los bares, por lo que los policías tuvieron que reforzar el cordón de seguridad y adoptar medidas de contención y dispersión para restablecer el orden público.

Como consecuencia de estos altercados se vio amenazada no solo la integridad física de los policías que participaban en el dispositivo --resultando uno de ellos herido en el brazo por el lanzamiento de una botella de cristal--, sino que además se ocasionó una grave alteración del orden público que puso en peligro a personas y bienes, desembocando en carreras, empujones y caídas entre los aficionados presentes.

Agentes de la Brigada Provincial de Información se hicieron cargo de las investigaciones para esclarecer los hechos y lograr la identificación de los autores que participaron en los incidentes.

Ya hubo un detenido

Agentes de la Brigada Provincial de Información se hicieron cargo de las investigaciones para esclarecer los hechos y lograr la identificación de los autores que participaron en los incidentes.

A raíz de las pesquisas, ya se identificó y detuvo por estos hechos a otro varón de 36 años el pasado 4 de junio. Este jueves, tras identificar a otros cuatro sospechosos, los investigadores los han arrestado como presuntos autores de los delitos de desórdenes públicos y atentado a agentes de la autoridad.

Los jóvenes han sido puestos en libertad, no sin antes ser advertidos de la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando fueran requeridos para ello. La investigación permanece abierta, por lo que no se descartan más detenciones.