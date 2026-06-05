David Torres 05 JUN 2026 - 16:36h.

La investigación permanece abierta y no se descartan más detenciones

Enfrentamientos entre la policía y aficionados del Valencia CF fuera de Mestalla: lanzamiento de objetos y carreras

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ValenciaLos disturbios previos al Valencia-Barcelona que acabaron con enfrentamientos entre la policía y aficionados del Valencia CF se han salddado con la detención de un varón por los graves desórdenes públicos previos al duelo.

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valencia a un varón de 36 años como presunto autor de los delitos de desórdenes públicos y atentado a agentes de la autoridad, tras los altercados ocurridos en los aledaños de Mestalla el pasado 23 de mayo, momentos antes del partido entre el Valencia CF y el FC Barcelona, cuando un grupo numeroso de aficionados encendió bengalas y comenzóa agredir a los policías con lanzamiento de mobiliario urbano y botellas de cristal. El arrestado ha sido identificado como uno de los miembros más activos, alentandoa la masa a acometercontra los policías, ocasionando una grave alteración del orden público.

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¿Qué sucedió?

Con ocasión del último partido de liga disputado el pasado 23 de mayo en el estadio de Mestalla entre el Valencia CF y Barcelona FC, que fue precedido por una manifestación convocada por la asociación LIBERTAD VCF, se estableció un dispositivo de seguridad por parte de la Jefatura Superior de Policía de la Comunidad Valenciana.

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La manifestación, que finalizó sobre las 19 horas en la Avenida de Suecia, discurrió con total normalidad, desencadenándose los primeros incidentes sobre las 19:30 horas con el lanzamiento de bengalas tras el paso del autobús del equipo local. En dichos momentos, los agentes de la Unidad de Intervención

Policial (UIP) que integraban el dispositivo, comenzaron a recibir agresiones por parte de un grupo numeroso de jóvenes, aficionados al Valencia CF, ubicados en torno a la Plaza Afición, mediante el lanzamiento de objetos tales como botellas de cristal y botes de cerveza, de manera que se estableció una línea de seguridad para evitarque los aficionados más radicales se mezclaran con el resto de asistentes que trataban de acceder al estadio.

Este grupode aficionados incrementaron su violencia y acometieron a los agentes lanzándoles mobiliario urbano, como sillas y papeleras que se encontraban en las terrazas de los bares, por lo que los policías tuvieron que reforzar el cordón de seguridad y adoptar medidasde contención y dispersión para restablecer el orden público.

Un policía resultó herido tras impactarleuna botella de cristal

Como consecuencia de estos altercados, se vio amenazada no solo la integridad física de los policías que participaban en el dispositivo –resultando uno de ellos herido en el brazo por el lanzamiento de una botella de cristal–, sino que además se ocasionó una gravealteración del orden público que puso en peligro a personas y bienes, desembocando en carreras, empujonesy caídas entre los aficionados presentes.

El detenido había sido sancionado en ocasiones anteriores

Ante los graves acontecimientos acaecidos, agentes de la Brigada Provincial de Información se hicieron cargo de las investigaciones para esclarecer los hechos y lograr la identificación de los autores que participaron en los incidentes. A raíz de las pesquisas, se ha logrado identificar plenamente a un varón quien, además de proferir insultos y lanzar de forma activa objetos y sillas, alentaba a los más jóvenes para que acometieran a los policías, contribuyendo a incrementar la tensión y violencia. Además, el mismo había sido sancionado en ocasiones anteriores por cometerinfracciones recogidas en la Ley 19/2007 contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.

Por tales motivos, la PolicíaNacional procedió en la mañanade ayer a la detención de este varón como presunto autor de los delitos de desórdenes públicos y atentado a agentes de la autoridad. La investigación permanece abierta y no se descartan más detenciones.