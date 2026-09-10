Alberto Cercós García 10 SEP 2026 - 21:39h.

Beñat San José tiene claro a quién 'quitaría' del Real Madrid antes del partido en el Bernabéu

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El Real Madrid vuelve este sábado al Santiago Bernabéu para recibir al Rayo Vallecano en un duelo con mucho más que tres puntos en juego. Los de José Mourinho quieren recuperar la senda de la victoria en LaLiga después de caer ante el Betis, aunque llegan reforzados tras superar al Inter de Milán en el estreno de la Champions. Enfrente estará un Rayo que, después de un inicio complicado y de sumar un solo punto en sus tres primeras jornadas, consiguió estrenarse con victoria ante el Racing de Santander. Beñat San José afronta ahora uno de los grandes desafíos del curso y tiene claro que no quiere que su equipo renuncie a su identidad pese al escenario.

"Nosotros vamos a competir con nuestra identidad de juego. Es un equipo al que hay que tener muy identificado, no solo por su estructura táctica, que marca las diferencias, sino porque queremos competir con nuestra identidad. Somos un equipo muy completo y tenemos que demostrarlo", explicó el técnico rayista en rueda de prensa. El conjunto madrileño llega además condicionado por las bajas de Fran Pérez y Jorge de Frutos, ambos sancionados, además de varios futbolistas lesionados como Isi Palazón o Augusto Batalla.

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Beñat San José lo tiene claro: 'vetaría' a Mourinho

El entrenador vasco ha estudiado con detalle al conjunto blanco y no se queda únicamente con sus nombres. "He preparado el partido viendo qué virtudes tiene, cuáles son sus puntos débiles y, más allá de su historia, más allá del tremendo club que es, no solo lo que ha ganado y lo que ha dado al fútbol, que eso es innegable. Lo que analizo es dónde tenemos que tener más cuidado. Nosotros tenemos que analizar todo pero teniendo en cuenta cómo vamos a demostrar nuestro potencial", confesó.

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Pero llegó la pregunta más curiosa: si pudiera quitar a un futbolista o integrante del Real Madrid para afrontar el encuentro, ¿a quién elegiría? Beñat sorprendió con una respuesta que deja fuera tanto a Kylian Mbappé como a Thibaut Courtois. "Quitaría a Mourinho. Es de los mejores entrenadores de la historia. Pero no sólo él, también tienen un delantero y un portero que son los mejores del mundo", opinó. Un guiño al técnico portugués que, además de elogiar al actual entrenador madridista, resume perfectamente la dificultad que espera al Rayo.