Bordalás da continuidad a su once y Giráldez lo revoluciona

El palo de José Bordalás: "No podemos estar contentos"

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Alineaciones confirmadas en el Coliseum. El Getafe CF recibe al RC Celta de Vigo en el penúltimo partido correspondiente a la jornada 4 de LaLiga EA Sports con dinámicas algo distintas. El cuadro azulón busca su segundo triunfo en un inicio de temporada en el que ha conseguido superar el playoff de la Conference, mientras que el equipo de Claudio Giráldez todavía no sabe lo que es ganar y empieza a estar necesitado para tapar las primeras dudas del curso.

Once del Getafe CF: bajas y novedades

José Bordalás no puede contar este lunes con Franco Serran, Juanmi, Abdel Abqar ni Chrisantus Uche, que siguen lesionados. Por lo demás, el técnico apuesta por una alineación bastante reconocible, dando continuidad al once que salió de inicio el pasado fin de semana frente a Osasuna. Gudelj y Mario Martín son las únicas novedades.

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El Getafe sale de inicio con David Soria; Kiko Femenía, Djené, Gudelj, Romero, Mojica; Mangala, Mario Martín, Terrats; Enes Ünal y Satriano.

En el banquillo azulón estarán Davinchi, Borja Mayoral, Sazonov, Ivan, Letacek, Andrés García, Boselli, Moha, López, Ives Valou, Ibra Drj y Ferrer.

Once del Celta de Vigo: bajas y novedades

Claudio Giráldez sólo tiene la baja confirmada de Aleix Febas, que se recupera de una contusión costal. El técnico, como era de esperar, revoluciona por completo su once respecto al duelo entre semana ante la Real Sociedad. De hecho, los únicos que repiten de inicio son Yoel Lago Marcos Alonso, Román e Ilaix, además de Radu bajo palos.

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Así pues, el once del Celta está formado por Radu; El-Abdellaoui, Yoel Lago, Starfelt, Marcos Alonso, Javi Galán; Román; Ilaix Moriba, Hugo González; Iago Aspas y Pablo Durán.

En el banquillo celeste estarán de inicio Carreira, Álvaro, Bayindir, Jutglá, Javi Rueda, Driouech, Williot, Hugo, Cáceres, Javi Rodríguez, Borja Iglesias y Burcio.