Alineaciones confirmadas de Real Sociedad y Celta de Vigo en la jornada 6 de LALIGA

Alberto Cercós García 03 SEP 2026 - 20:01h.

Los equipos de Pellegrino Matarazzo y Claudio Giráldez batallarán por los tres puntos en Anoeta

Por qué juegan hoy Real Sociedad y Celta de Vigo el partido de la jornada 6

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La jornada 6 de LALIGA EA Sports arranca de forma adelantada este jueves en Anoeta. Real Sociedad y Celta de Vigo se miden en un encuentro marcado por las dinámicas opuestas con las que ambos llegan a la cita. Por un lado, el conjunto txuri urdin, que estrenó su casillero de victorias ante el Espanyol, busca confirmar su reacción ante su afición. Por su parte, el cuadro celeste todavía no conoce el triunfo y afronta el duelo después de encadenar dos derrotas consecutivas en Balaídos, la última ante el Athletic Club.

Pellegrino Matarazzo y Claudio Giráldez batallarán por los tres puntos en el feudo donostiarra. El técnico estadounidense, que tendrá que seguir el encuentro desde la grada por su expulsión ante el Espanyol, prepara un once competitivo para dar continuidad al triunfo de la última jornada. El entrenador celeste, por su parte, con las bajas de Borja Iglesias y Aleix Febas, buscará alternativas para frenar a una Real que quiere hacerse fuerte en Anoeta y sumar una nueva victoria antes de afrontar su regreso a la competición europea.

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La alineación confirmada de la Real Sociedad

Matarrazzo apuesta por este once: Álex Remiro; Jon Aramburu, Igor Zubeldia, Jon Martín, Sergio Gómez; Take Kubo, Yangel Herrera, Beñat Turrientes, Barrenetxea; Orri Óskarsson, Mikel Oyarzabal.

La alineación confirmada del Celta de Vigo

Giráldez, por su parte: Ionut Radu; Marcos Alonso, Yoel Lago, Álvaro Núñez; Javi Rueda; Illaix Moriba, Miguel Román, Sergio Carreira; Andrés Antañón, Williato Swedberg, Ferrán Jutglà.