Posibles alineaciones del Rayo Vallecano - Racing para la jornada 4 de LALIGA EA Sports

Redacción ElDesmarque Madrid, 04 SEP 2026 - 06:38h.

Los detalles de los posibles onces del encuentro entre Rayo Vallecano y Racing de la jornada 4

Gustavo Puerta dejará una millonada en el Racing tras apalabrar su fichaje lejos de España

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El Estadio de Butarque volverá a acoger un encuentro del Rayo Vallecano y en este caso es el duelo entre el conjunto de la franja y el Racing de Santander correspondiente a la cuarta jornada de LALIGA EA Sports, programado para este sábado 5 de septiembre a las 18:30h. El combinado franjirrojo tiene la necesidad de enderezar el rumbo y sumar su primer triunfo del curso, tras encajar una dura derrota por 5-2 frente al FC Barcelona en el Camp Nou que le deja con tan solo 1 punto en tres jornadas. Por su parte, la escuadra cántabra desembarca en la capital con buenas sensaciones y 4 puntos en su casillero, impulsadas por la victoria cosechada en El Sardinero por 3-2 ante el Elche CF.

Posible alineación del Rayo Vallecano

El Rayo seguirá con su esquema 4-2-3-1 ante el Racing. Dani Cárdenas y Emil Audero se disputarán la titularidad ante la baja por lesión de Augusto Batalla, quien acompaña en la enfermería a Luiz Felipe, Isi Palazón y Jozhua Vertrouwd, manteniéndose Marash Kumbulla como duda hasta última hora. En la línea defensiva, Iván Balliu y Andrei Ratiu, este último después de no salir al Fulham, son las opciones para el lateral derecho, mientras que Adrià Pedrosa ocupará en el perfil zurdo, dejando el eje central para Florian Lejeune y Pathé Ciss. En la medular, Óscar Valentín formará el doble pivote junto a uno entre Bouare y Mujaid, situando a Unai López como enganche por detrás del tridente formado por Alejandro De Frutos, Álvaro García y Sergio Camello como la referencia goleadora tras su doblete en el Camp Nou.

Posible once del Rayo Vallecano frente al Racing de Santander:

Portero: Cárdenas/Audero

Defensas: Balliu/Ratiu, Lejeune, Pathé Ciss, Pedrosa

Centrocampistas: Óscar Valentín, Bouare/Mujaid, Unai López

Delanteros: De Frutos, Camello, Álvaro García

Posible alineación del Racing de Santander

El Racing planteará un 4-2-3-1 dispuestos a salir con todo desde el inicio. Julen Agirrezabala custodiará la meta verdiblanca, en la zaga, Álvaro Mantilla y Jorge Salinas ocuparán los laterales, mientras que en la pareja de centrales Manu Hernando y Pablo Ramón parten con ventaja, aunque Pedro Felipe y Facundo González aprietan por un sitio, teniendo en cuenta que tanto Felipe como Ramón llegan disponibles pero no al cien por cien en el aspecto físico. En la sala de máquinas, ante la marcha de Gustavo Puerta, Iván Martín y Prati son las opciones, pero no hay que descartar a André Almedia y Gueye. La mediapunta será para Sergio Canales y el tridente de ataque, con la baja por lesión de Andrés Martín hasta mediados de octubre, abre hueco a Pablo García en una banda (pero podría apostar por un centrocampista más y que este puesto lo ocupe Iván Martín) e Íñigo Vicente en la otra, reservando el puesto de ariete para Yassir Zabiri tras su deslumbrante hat-trick en apenas treinta minutos frente al Elche.

Posible once del Racing de Santander frente al Rayo Vallecano:

Portero: Agirrezabala

Defensas: Mantilla, Hernando/Pedro Felipe, Pablo Ramón/Facu González, Salinas

Centrocampistas: Iván Martín, Prati, Canales

Delanteros: Pablo García/Gueye/Almeida, Zabiri, Íñigo Vicente