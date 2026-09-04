David Torres 04 SEP 2026 - 11:28h.

La defensa de cinco y la llegada de laterales derechos le ha dejado sin sitio con su renovación pendiente

Gourlay enfría la renovación de Gayà: "Es jugador del Valencia CF y lo seguirá siendo", pero sin fecha de caducidad

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ValenciaGayà Cuando fue preguntado en sala de prensa por la renovación de Gayà -ahora mismo enquistada- Carlos Corberán aseguró que: "A día de hoy, Gayà está en el Valencia. Entonces yo me imagino un Valencia con Gayà y mi posición con respecto a él o cualquier jugador es sacar, junto a ellos, su máximo rendimiento. Y ese es mi objetivo con Gayà y con cualquier jugador", pero la realidad es que, desde ese día, ha perdido la vitola de titular. Ron Gourlay este jueves no fue mucho más explícito. "Es y seguirá siendo jugador del Valencia", pero ha considerado que "no es el momento para hablar de la situación de un jugador. Es el capitán del equipo, es un jugador muy respetado y no sería lo adecuado hablar de detalles de su contrato ahora mismo", explicó.

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Sin sitio en el once de Corberán, de momento

Con la línea de cinco atrás y la llegada de los laterales derechos como Arnau Martínez, Jesús Vázquez ha desplazado a Gayà hasta el punto que se quedó sin jugar ante el Betis y también fue suplente contra el Deportivo. Esta circunstancia es noticia, de hecho

Si se excluyen las ausencias por lesión o sanción, José Luis Gayà había mantenido una continuidad prácticamente absoluta en el once titular del Valencia CF siempre que se encontraba en plenas condiciones físicas. De hecho, el capitán che no encadenaba dos suplencias consecutivas en LALIGA por decisión técnica desde hace casi una década.

La última vez que Gayà fue suplente dos partidos seguidos

Para encontrar un precedente hay que remontarse a la temporada 2016-17, cuando Cesare Prandelli dirigía al conjunto valencianista. Desde entonces, Gayà se había consolidado como uno de los futbolistas más indiscutibles del equipo, hasta el punto de que las rotaciones o ausencias del capitán habían estado vinculadas fundamentalmente a problemas físicos o sanciones y no a decisiones puramente deportivas. El Valencia CF perdió en Sevilla el 26 de noviembre de 2016 (2-1) y Gayà jugó los últimos 9 minutos mientras que, a la semana siguiente, de nuevo Siqueira le ganó el puesto y el Valencia empató a 2 contra el Málaga. El de Pedreguer salió en el 32. Después se lesionaría pero, con la llegada de 2017 recuperó la titularidad y, básicamente, no la abandonaría hasta ahora.

Es un dato anecdótico ya que Gayà ha disputado 344 partidos con el Valencia CF en LALIGA, de los cuales 324 han sido como titular.