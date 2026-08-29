Álvaro Borrego 29 AGO 2026 - 19:37h.

El central confía en terminar demostrando que la derrota ante el Levante fue "un accidente de un día"

El Betis mantiene viva la opción de Dani Ceballos

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Marc Bartra, autor de uno de los goles del Real Betis, calificó la derrota de este sábado ante el Levante (5-2) como un “golpe duro” y confió en que sirva para “espabilar” en las próximas jornadas. El catalán admitió en los micrófonos de DAZN que las sensaciones que ofreció su equipo fueron “todas las contrarias” a las de las dos primeras jornadas, en las que había logrado la victoria, y la pretemporada y recordó que ya quedó demostrado el pasado curso “que cualquier partido se puede complicar”.

"Sensaciones todas las contrarias a las de los dos primeras jornadas, pero que este golpe duro nos sirva para espabilar y que no todos los partidos lo vamos a ganar como los dos primeros. Ya la temporada pasada era esto, cualquier rival te puede complicar, ahora a pensar hacia adelante y demostrar que ha sido un accidente de un día", explicaba el defensor catalán.

“Le pasó lo mismo al Villarreal ayer y tenemos que demostrar que ha sido un accidente de un día”, dijo Bartra, que indicó que el Real Betis no fue ante el Levante “todo lo sólido y compacto” que debería ser, además de cometer varios “errores puntuales”.

En defensa confió en la reacción de equipo la próxima jornada ante el Real Madrid al recordar que no es la primera ocasión en la que el real Betis “se repone tras un partido malo”. “Nos tenemos que hacer fuertes y dar el paso adelante que hay que dar”, concluía.