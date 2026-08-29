Alineaciones confirmadas de Levante y Real Betis en la jornada 3 de LALIGA EA SPORTS

Álvaro Borrego 29 AGO 2026 - 15:48h.

Parrott e Isco Alarcón salen de inicio en el Betis

El Betis mantiene viva la opción de Dani Ceballos

Compartir







Ya hay alineaciones confirmadas del duelo que este sábado, a partir de las 17:00 horas, disputarán Levante y Real Betis en el Ciutat de Valencia. Con las grandes novedades de Troy Parrott, que debuta como titular, e Isco Alarcón, de inicio después de superar los problemas de su lesión. El conjunto que dirige Manuel Pellegrini afronta el duelo con la incógnita de saber qué pasará estos últimos días de mercado, con el más que posible regreso de Dani Ceballos y la necesidad de concretar alguna venta para poder inscribir. Una tarde de despedidas, como la de Iker Losada, que decidirá antes de concluir el fin de semana, y con la duda de si este será el último partido de Pablo García, con varias opciones para salir.

El Levante, con todo

Vuelve el fútbol al Ciutat de València, donde en el tramo final del pasado curso forjó una remontada casi imposible para lograr la permanencia en Primera. De hecho, el Levante no pierde en su estadio desde el 18 de febrero, cuando cayó en el duelo autonómico ante el Villarreal y acabó con cinco victorias seguidas en casa.

El entrenador del Levante, Luís Castro, puede contar con toda la plantilla a su disposición, aunque hay futbolistas, como Xavi Grande o Martin Krug, que todavía no han sido inscritos en LaLiga y están pendientes de decidir su futuro. Tampoco tienen claro qué va a ocurrir antes del cierre del mercado Etta Eyong y Carlos Álvarez, pero en principio estarán en la convocatoria y esperarían su oportunidad en el banquillo.

El Levante sale con Ryan; Nacho Pérez, Mandi, Dela, Manu Sánchez, Oriol Rey, Olasagasti, BardeliN; Thiago, Brugué e Iván Romero.

En el banquillo estarán Campos, Ndukwe, Sotelo, Requena, Carlos Álvarez, Musuayi, Cabello, Víctor, Etta Eyong, Toljan, Cortés y Marc Santos.

Dos grandes novedades en el once

La gran novedad en el Real Betis es la primera titularidad de Troy Parrott, dando descanso a Cucho Hernández. El entrenador sigue con su política de rotaciones y ha introducido un total de siete cambios respecto al triunfo logrado en Vallecas. De nuevo vuelve a modificar la defensa por completo y da entrada a Marc Roca, con Isco Alarcón de vuelta como titular. Descansará Pablo Fornals.

PUEDE INTERESARTE El calendario y horarios del Real Betis en la Champions League 26/27

Manuel Pellegrini no ha podido contar hasta ahora por lesión con el lateral Aitor Ruibal, el meta Diego Conde y los atacantes José Antonio Morante, el marroquí Ez Abde, el argentino Giovani Lo Celso y el uruguayo Gonzalo Petit, sin ficha al ser extracomunitario.

Lo Celso se integró este viernes al trabajo de grupo, pero de manera parcial, por lo que vuelve a ser baja, y Manuel Pellegrini confirmó que también lo será contra el Real Madrid, mientras que el lateral izquierdo dominicano Junior Firpo se ha ausentado con permiso del club por un asunto familiar. Sí es novedad en la convocatoria Abde, de baja toda la pretemporada, aunque por el momento desde el banquillo.

PUEDE INTERESARTE La oferta del Olympiacos por Pablo García

El Real Betis sale con Valles, Bellerín, Bartra, Natan, Fran García; Facundo Bernal, Marc Roca, Isco; Antony, Riquelme y Troy Parrott.

En el banquillo estarán Manu González, Álvaro de Pablo, Llorente, Pablo Fornals, Cucho Hernández, Ez Abde, Ángel Ortiz, Iker Losada, Fidalgo, Valentín Gómez, Deossa y Pablo García.