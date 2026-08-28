Posibles alineaciones del Celta - Athletic para la jornada 3 de LALIGA EA Sports

Redacción ElDesmarque Madrid, 28 AGO 2026 - 08:57h.

Los detalles de los posibles onces del encuentro entre Celta y Athletic de la jornada 3

Celta y Liverpool acuerdan la fórmula por Stefan Bajcetic y ponen fecha a su fichaje

Compartir







El Celta de Vigo y el Athletic Club miden sus fuerzas en el Estadio Abanca-Balaídos en el encuentro correspondiente a la tercera jornada de LALIGA EA Sports, fijado para este domingo 30 de agosto a las 21:30h. El conjunto celeste afronta el partido con el objetivo de lograr su primer triunfo de la temporada tras caer derrotado en su feudo por 1-2 frente a CA Osasuna en el partido aplazado de la primera fecha, acumulando un único punto tras dos compromisos disputados. Por su parte, el cuadro vasco llega a Vigo con la necesidad de estrenar su casillero en el campeonato, tras encajar una derrota por 2-0 ante el FC Barcelona en el Camp Nou en su choque intersemanal, manteniéndose sin puntuar en el arranque liguero.

Posible alineación del Celta

El Celta saltará al césped bajo su característico 5-2-3 con la intención de hacerse fuerte en su estadio. Claudio Giráldez contará con la ausencia obligada en la retaguardia de Marcos Alonso, expulsado por roja directa en el último duelo ante Osasuna, a la que se suma la baja por lesión de Borja Iglesias en la parcela ofensiva. Ionut Radu ocupará la portería. En la zaga de cinco hombres, Sergio Carreira actuará en el carril izquierdo, mientras que Javi Rueda se disputará la titularidad con Álvaro Núñez en el derecho; en el eje de centrales, Yoel Lago y Carl Starfelt acompañarán a Javi Rodríguez. En la medular, Miguel Román y Febas asumirán el timón en el doble pivote. En el tridente de ataque, Ferran Jutglà y Hugo Álvarez serán los mediapuntas y uno entre Pablo Durán y Jones El-Abdellaoui será el delantero centro, aunque si el segundo es el elegido, es posible que Jutglá actúe como punta.

Posible once del Celta frente al Athletic:

Portero: Radu

Defensas: Rueda/Álvaro Javi Rodríguez, Starfelt, Lago, Carreira

Centrocampistas: Román, Febas

Delanteros: Jutglà, Durán/El-Abdellaoui, Hugo Álvarez

Posible alineación del Athletic

El Athletic Club regresará a su habitual dibujo 4-2-3-1 en busca de sumar sus primeros tres puntos del curso a domicilio. Para esta cita, Edin Terzic mantiene las dudas por molestias físicas de Dani Vivian y Beñat Prados, aunque recupera en el carril zurdo a Yuri Berchiche tras cumplir su sanción. Unai Simón defenderá la portería bilbaína. La línea defensiva estará compuesta por Jesús Areso en el costado derecho, Yuri en el izquierdo, y Aymeric Laporte en el centro de la defensa junto a uno entre Yeray Álvarez o Aitor Paredes. En la sala de máquinas, Mikel Jauregizar, Gerenabarrena, Peio Canales e Iñigo Ruiz de Galarreta se disputarán dos de las plazas del centro del campo, situando por delante a Oihan Sancet en la mediapunta. En el frente de ataque, Iñaki Williams actuará en el extremo derecho, Gorka Guruzeta será la referencia goleadora y Nico Williams o Álex Berenguer por la izquierda.

Posible once del Athletic frente al Celta:

Portero: Unai Simón

Defensas: Areso, Yeray/Paredes, Laporte, Yuri

Centrocampistas: Gerenabarrena/Jauregizar, Peio Canales/Galarreta, Sancet

Delanteros: Iñaki Williams, Guruzeta, Nico Williams/Berenguer